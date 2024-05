Facoltà senza Test d'Ingresso Roma: elenco

Facoltà a numero aperto a Roma: quali sono?

Decidere quale sarà la facoltà da frequentare può non essere un’impresa molto facile, soprattutto se non si hanno le idee chiare su quale professione si vorrebbe fare in futuro. I criteri da prendere in considerazione per la scelta possono essere molteplici, e spaziano dalle prospettive di carriera all’analisi delle attitudini personali, ma anche dalla durata del corso di laurea e dagli eventuali esami di sbarramento iniziali.

Se, ad esempio, vuoi iscriverti a Medicina, Veterinaria o Architettura devi sostenere un test d’ingresso a livello nazionale, così come Professioni Sanitarie, Scienze della Formazione Primaria sono a numero chiuso. Inoltre, anche facoltà che non hanno obbligo nazionale di essere ad accesso programmato, possono prevedere un test di sbarramento a discrezione della facoltà. Non te la senti di optare per una facoltà a numero chiuso oppure cerchi eventuali alternative nel caso il test d’ingresso ti andasse male? Ecco allora l’elenco delle università a numero aperto a Roma!

Università di Roma La Sapienza: elenco facoltà a numero aperto

Presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza ci sono diversi corsi senza test d’ingresso ostativo. Ecco nello specifico quali sono le facoltà senza test d’ingresso de La Sapienza:

Lettere e Filosofia

Giurisprudenza

Lingue e Letteratura straniera

Economia

Scienze (tranne Biologia che prevede il test d’ingresso)

(tranne Biologia che prevede il test d’ingresso) Ingegneria (tranne edile, gestionale, aerospaziale, meccanica e informatica che sono a numero chiuso).

(tranne edile, gestionale, aerospaziale, meccanica e informatica che sono a numero chiuso). Chimica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Chimica Industriale (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Fisica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Matematica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze ambientali (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze geologiche (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude lapossibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude lapossibilità di immatricolarsi) Scienze naturali (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (alcuni corsi sono ad accesso libero, altri liberi ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi).

Università degli Studi di Roma Tor Vergata: elenco facoltà a numero aperto

Le facoltà a numero aperto presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata invece sono:

Lingue e letteratura straniera

Beni culturali (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Chimica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Chimica applicata (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Engineering Sciences (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Filosofia (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Fisica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Global Governance (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Informatica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Ingegneria (tutti gli indirizzi ad accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(tutti gli indirizzi ad accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Lettere (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Lingue nella società dell’informazione (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Matematica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze del turismo (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze della comunicazione (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze dell’Educazione e della Formazione (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi).

Università degli Studi di Roma Tre: elenco facoltà a numero aperto

La nostra panoramica sui principali atenei statali di Roma si conclude con l’Università degli Studi Roma Tre che propone le seguenti facoltà a numero aperto:

Scienze Politiche (tutti gli indirizzi ad accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(tutti gli indirizzi ad accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Ottica e Optometria (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze Geologiche (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Fisica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Matematica (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Ingegneria (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Archeologia e Storia dell’arte (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Lettere (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Filosofia (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze della Comunicazione (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) DAMS (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Scienze storiche del territorio per la cooperazione internazionale (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Economia e gestione aziendale (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi)

(accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi) Economia (accesso libero, ma con prova obbligatoria iniziale che non preclude la possibilità di immatricolarsi).

Facoltà a numero aperto nelle università telematiche

Infine ricordiamo che, oltre a quelle sopracitate, tutte le facoltà presenti all’interno delle università telematiche sono a numero aperto e non prevedono test d’ingresso.

Questo è l’elenco delle università online riconosciute dal MIUR:

