Scuola del merito: viaggi e bonus da 100 euro a chi ha la media del 9

A Padova arriva la “scuola del merito“: stiamo parlando di una scuola che ha pensato ad un bonus per tutti quegli studenti che hanno la media alta. Viaggi e soggiorni all’estero previsti solo per gli alunni che hanno ottenuto una media dell’8 o superiore agli scrutinini della prima e seconda media. Non solo. Quelli che ottengono una media del 9 all’Esame di Stato vengono premiati con 100 euro. Si tratta di un premio è in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha già dato 70 euro ai diplomati con 100 e lode. Un modo per spronare gli studenti a studiare con impegno. Per quanto riguarda invece gli scambi culturali con le scuole della Spagna e di Cipro sono stati organizzati con lo scopo di incrementare le competenze di base dei ragazzi, nel dettaglio nella lingua inglese.

Nel frattempo ricordiamo che il Bonus Cultura si trasforma nella ‘Carta della cultura Giovani’ (o CartaG), che sarà dat ai ragazzi di 18 anni che vivono nel territorio nazionale e che fanno parte a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro. Questa verrà data nell’anno in cui i destinatari compiranno la maggiore età e potrà essere usata l’anno dopo. Ma le novità non finiscono qui perché verrà messa a disposizione anche una ‘Carta del merito’ destinata a chi si diploma con il massimo dei voti. “Confermiamo l’Isee ma la grande novità è che raddoppia, non ci sarà solo il criterio di un Isee medio basso ma gli studenti meritevoli, che otterranno 100 alla maturità e con un Isee sotto la soglia, possono raddoppiare“, ha dichiarato il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone come riporta Ansa. Eh sì perché la prima card ha un valore di 500 euro, così come la seconda, perciò se un ragazzo rientra in entrambi i requisiti, le card si sommano e lo studente in questione prenderà bonus da ben 1.000 euro. Ora non resta che aspettare tutti i dettagli.