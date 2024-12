Laurea Online in Comunicazione Digitale e Marketing - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing dell’Università Telematica Mercatorum è progettato per far emergere professionisti capaci di guidare la comunicazione strategica e il marketing aziendali nell’era digitale. Gli studenti sono immersi in un ambiente di apprendimento innovativo che enfatizza l’uso avanzato di tecnologie multimediali e piattaforme social, fornendo loro gli strumenti necessari per sviluppare campagne efficaci e gestire la comunicazione a livello aziendale.

L’obiettivo chiave del programma è l’acquisizione di competenze specialistiche che abilitano gli studenti a progettare e gestire processi di innovazione comunicativa attraverso l’impiego di strumenti digitali. Questo si traduce nella capacità di analizzare le dinamiche delle organizzazioni e di operare transizioni verso modelli di lavoro più integrati e efficienti tramite l’uso delle tecnologie digitali.

Il curriculum integra lo sviluppo di competenze trasversali, come la gestione normativa dei processi comunicativi e l’analisi della psicologia delle organizzazioni. Inoltre, l’opportunità di co-branding con RCS Academy e Corriere della Sera arricchisce l’apprendimento con esperienze dirette dal campo, propulsando alla ribalta talenti pronti ad affrontare sfide globali e a trasformare il panorama digitale con visione e incisività.

Piano di studi

Il piano di studi del corso magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing presso l’Università Telematica Mercatorum è strutturato per fornire agli studenti un equilibrio tra teoria e pratica nel campo del marketing digitale.

Il primo anno si focalizza su materie come Diritto dei media digitali, Cambiamento sociale e media digitali, Social media e comunicazione multimediale, Psicologia sociale e della comunicazione, Spettacolo e artefatti digitali, Psicologia dei gruppi e delle communities e Abilità informatiche.

Questi corsi mirano a costruire una solida base di conoscenze nel settore digitale, preparando gli studenti alle sfide del mondo della comunicazione contemporanea.

Nel secondo anno, gli studenti avranno la possibilità di approfondire materie come Marketing digitale, Statistica per le analisi economiche e aziendali e Sociologia della cultura e dei media.

L’anno culmina con l’opportunità per gli studenti di scegliere un insegnamento opzionale che meglio risponda ai propri interessi professionali e personali inclinazioni. Questo approccio flessibile permette di personalizzare il percorso educativo, ampliando così le prospettive di carriera post-laurea.

Con un totale di 120 Crediti Formativi Universitari da completare nell’arco di due anni, questo programma è pensato per formare esperti in grado di affrontare le complessità del mercato del lavoro odierno, utilizzando nuove tecnologie per migliorare le strategie di comunicazione e marketing delle organizzazioni.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing dell’Università Telematica Mercatorum, è fondamentale possedere una laurea triennale nelle classi L-20, L-16, L-18, L-33, L-36, L-40 o un titolo estero equivalente. Queste discipline garantiscono una preparazione adeguata per affrontare il percorso avanzato previsto da questo corso magistrale.

Qualora il candidato non provenga da una di queste classi di laurea, Mercatorum ha semplificato il processo indicando requisiti curriculari minimi. È necessario dimostrare di aver acquisito almeno 6 CFU nel settore SSD ING-INF/05, 6 CFU in un settore tra SSD SPS/04, SPS/07, SPS/08 o SPS/09, e ulteriori 6 CFU in almeno uno dei settori SSD IUS/01, IUS/04, IUS/08, IUS/09 o IUS/10. Questi prerequisiti assicurano che lo studente abbia le basi necessarie in ambiti chiave come l’informatica, le scienze sociali e giuridiche.

Inoltre, è richiesto che i candidati abbiano una conoscenza dell’inglese almeno a livello B2, sia scritto che orale. Questo garantisce che gli studenti possano interagire efficacemente in un ambiente sempre più globalizzato.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, permettendo un accesso flessibile che si adatta alle diverse esigenze dei potenziali studenti.

Prospettive occupazionali

I laureati del corso in Comunicazione Digitale e Marketing presso l’Università Telematica Mercatorum si trovano ben posizionati nel mondo del lavoro. Con competenze per coordinare la produzione di contenuti digitali in aziende multinazionali, agenzie di comunicazione, o come consulenti nelle PMI, le opportunità non mancano.

I laureati possono inserirsi in ruoli di alta responsabilità nella gestione della comunicazione aziendale, nell’ottimizzazione delle risorse umane, nelle strutture per le relazioni pubbliche e nella progettazione di piani di comunicazione integrata. Questi professionisti sono essenziali in enti pubblici, non-profit e imprese, portando il loro know-how di comunicazione strategica a nuovi livelli.

Quanto al livello nazionale, le lauree classificate LM-59, come quella in Comunicazione Digitale e Marketing, offrono un tasso occupazionale dell’86,3%, che indica un robusto ingresso nel mercato del lavoro post-laurea.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si assesta sui 1.583 euro mensili, riflettendo uno standing adeguato nel panorama lavorativo. Le competenze curate durante il corso, che includono capacità analitiche e tecnologiche avanzate, sono richieste in un ampio ventaglio di settori, dai servizi pubblici alle organizzazioni internazionali.

Questa domanda trasversale garantisce che i laureati possano trovare il loro posto in un ambiente lavorativo in continua evoluzione.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta la scelta perfetta per chi desidera orientarsi verso il mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa università si concentra sulla formazione di professionisti capaci di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro. I corsi offerti garantiscono una preparazione solida sia dal punto di vista pratico che teorico, permettendo agli studenti di affrontare le sfide economiche contemporanee con competenza.

Mercatorum è particolarmente adatta a chi vuole conciliare studio e lavoro. La flessibilità delle lezioni online consente agli studenti di adattare lo studio ai loro impegni professionali, rendendo l’esperienza universitaria compatibile con le esigenze di chi già lavora.

Inoltre, Mercatorum offre un’ottima opportunità di networking attraverso eventi aziendali e collaborazioni con realtà locali, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per chi è interessato ad aggiornare le proprie competenze e seguire l’evoluzione del mercato, Mercatorum propone programmi al passo con i tempi. Questi corsi sono pensati per chi desidera avanzare nella propria carriera o specializzarsi in settori specifici. La possibilità di accedere a contenuti all’avanguardia rende questo ateneo la scelta ideale per chi punta a una crescita professionale dinamica e concreta.