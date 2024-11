Laurea Online in Design e Discipline della Moda L-3 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Design e Discipline della Moda presso l’Università e-Campus ha l’obiettivo di dotare gli studenti di una solida base metodologica e critica. Attraverso un approccio interdisciplinare che spazia da ambiti storico-artistici a quelli psico-sociologici, estetici, giuridici e gestionali, si mira a costruire nei futuri laureati una profonda comprensione dei diversi linguaggi espressivi.

Gli studenti avranno la possibilità di esplorare sia le novità che le dinamiche intrinseche ai comparti del design, della moda e degli interni.

Questo percorso formativo si estende su un arco di tre anni ed è progettato per fornire agli studenti le competenze teorico-pratiche necessarie per affrontare una carriera nei diversi segmenti artistici, cinematografici, musicali, sociologici, letterari, oltre che nel design e nel fashion. Completa questo quadro l’acquisizione di conoscenze di base in campo sociologico, antropologico, umanistico, storico-artistico, economico-gestionale e scientifico-tecnologico.

In sostanza, il programma mira a formare professionisti in grado di interagire efficacemente con i settori editoriali e industriali legati al mondo della moda e del design.

Ogni studente è così preparato ad affrontare il mondo del lavoro con un bagaglio di conoscenze che spazia dalla progettazione alla promozione dei prodotti, fino alla loro realizzazione e comunicazione.

Piano di studi

Il piano di studi del corso triennale in Design e Discipline della Moda presso l’Università e-Campus è progettato per fornire una preparazione completa e diversificata, combinando teoria e pratica.

Gli studenti iniziano il loro percorso accademico con le materie di base, che totalizzano 24 Crediti Formativi Universitari (CFU). Tra queste, si trovano Letteratura italiana, incentrata sulle discipline linguistico-letterarie, Storia contemporanea, per le discipline storiche, e Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le discipline sociologiche, psicologiche e pedagogiche.

Oltre alle materie di base, il curriculum include attività caratterizzanti per un totale di 72 CFU, che permettono agli studenti di approfondire maggiormente i settori di interesse legati al design e alla moda.

Ci sono anche attività affini e integrative, computate per 54 CFU, che offrono una visione d’insieme di altre aree essenziali per una formazione completa.

A completare il percorso didattico, gli studenti devono acquisire ulteriori 30 CFU attraverso attività varie, che includono abilità informatiche e stage formativi e di orientamento. Questo approccio integrato consente di totalizzare 180 CFU nei tre anni di corso, assicurando che gli studenti siano ben preparati per affrontare il mondo lavorativo nel settore della moda e del design.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Design e Discipline della Moda dell’Università e-Campus, non è necessario affrontare un test di ingresso a numero chiuso.

Tuttavia, è previsto un test di valutazione iniziale al momento dell’immatricolazione. Questo test, costituito da domande aperte e quiz, serve a verificare le conoscenze di base degli studenti.

Qualora emergano delle lacune nei risultati del test, lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) seguendo appositi corsi di recupero entro il primo anno di studi.

Questa misura è fondamentale per garantire a tutti gli iscritti una preparazione omogenea, permettendo di affrontare il percorso di studi con maggiore sicurezza.

Infine, come requisito indispensabile per l’iscrizione, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero.

Prospettive occupazionali

Il corso di Design e Discipline della Moda dell’Università e-Campus prepara i laureati per una vasta gamma di professioni nel mondo della moda e del design.

Tra le posizioni ricopribili, si annoverano Disegnatori tessili, Approvvigionatori e responsabili acquisti, Tecnici della vendita e della distribuzione, nonché Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali. Gli studenti acquisiscono competenze che permettono loro di inserirsi in istituzioni pubbliche e private, coprendo tutto il processo dalla creazione alla promozione e distribuzione del prodotto.

Per i laureati che desiderano emergere come responsabili del controllo e sviluppo del prodotto, nel settore dell’arredo o dell’allestimento di eventi, il corso offre una solida base culturale. Pertanto, questo percorso accademico è ideale per chi cerca di intraprendere una carriera in uno dei tanti settori connessi al design e alla moda.

Inoltre, vediamo che l’ambito umanistico-letterario, a cui appartiene il corso con classe di laurea L-3, offre un tasso di occupazione rilevante. L’81,3% dei laureati trova lavoro, spesso in ruoli legati alle discipline umanistiche e creative, dove la possibilità di crescita è concreta.

A cinque anni dal conseguimento del titolo, la retribuzione media si attesta attorno ai 1.500 euro, con prospettive di avanzamento in posizioni specializzate nel contesto culturale e creativo.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta la scelta perfetta per chi desidera vivere un’esperienza accademica dinamica e completa.

Con un programma che integra lezioni online e un campus fisico, offre un ambiente stimolante per seguire corsi, partecipare a eventi, seminari e attività pratiche, garantendo un’esperienza coinvolgente e interattiva.

Per chi già lavora, eCampus propone un approccio flessibile che permette di gestire lo studio senza dover abbandonare la carriera.

Le lezioni online si adattano comodamente agli impegni professionali, consentendo di organizzare lo studio in modo efficiente. L’università supporta inoltre la ricerca di stage e opportunità lavorative, agevolando l’ingresso dei suoi studenti nel mercato del lavoro.

In aggiunta, eCampus è attrezzata con laboratori e spazi dedicati per lo sviluppo di competenze pratiche e offre la possibilità di interagire direttamente con docenti esperti e professionisti del settore.

Questo aiuta a preparare concretamente gli studenti ad affrontare le sfide del mondo reale con maggiore sicurezza.

Per coloro alla ricerca di un’istruzione che si adatti alla loro vita movimentata, eCampus offre flessibilità con un tocco personale, garantendo di non sacrificare mai la qualità della formazione.