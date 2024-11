Laurea Online in Giurisprudenza (Diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile) LMG-01 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di Giurisprudenza presso l’Università Unitelma Sapienza è stato progettato per formare giuristi di altissimo profilo, capaci di inserirsi nel mondo professionale con tutte le competenze richieste da un ambiente in continua evoluzione.

Il programma a ciclo unico, che si sviluppa su un arco di cinque anni, offre un approccio didattico solido e diversificato, garantendo agli studenti un bagaglio di conoscenze giuridiche approfondite. Fin dall’inizio, gli studenti sono immersi in un percorso che combina teoria e pratica, grazie a tirocini e stage disponibili sia in Italia che all’estero.

I vari curricula proposti, che includono specializzazioni come Diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, Diritto, mercati e impresa, e Diritto e istituzioni, consentono agli studenti di personalizzare il proprio percorso formativo in base alle proprie inclinazioni e prospettive professionali.

Questa varietà di scelte permette di acquisire una preparazione mirata non solo per affrontare le sfide del mondo giuridico tradizionale, ma anche per operare con successo in settori innovativi come le organizzazioni internazionali e la sicurezza legale, preparandosi così a una carriera di successo in variegate aree del settore giuridico.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Giurisprudenza dell’Università Unitelma Sapienza è strutturato per fornire una solida base accademica, mantenendo al tempo stesso flessibilità per adattarsi alle esigenze individuali degli studenti.

Il cuore del programma di studi integra materie fondamentali, come il Diritto costituzionale, la Filosofia del diritto e l’Informatica giuridica, tutte essenziali per costruire un pensiero critico e una comprensione profonda delle dinamiche legali.

Ogni curriculum proposto all’interno del corso offre un mix di attività caratterizzanti, affini e integrative che supportano lo sviluppo di competenze specialistiche.

Se ti senti attratto dalle sfide ambientali, puoi scegliere l’indirizzo in Diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Se invece il tuo richiamo è verso il mondo economico e delle imprese, il percorso Diritto, mercati, impresa potrebbe fare al caso tuo. Ovviamente, non manca l’offerta per chi ha interessi nelle relazioni internazionali o nella sicurezza legale.

Il totale dei crediti formativi universitari necessari per il completamento del corso è di 300 CFU, suddivisi in 86 CFU per le attività di base, 133 CFU per le materie caratterizzanti e 81 CFU per le attività affini e integrative.

Questo approccio garantisce un equilibrio tra formazione generale e specializzazione, preparando gli studenti a una varietà di sbocchi professionali in campo giuridico.

Prerequisiti di accesso

Per intraprendere il corso di Giurisprudenza presso l’Università Unitelma Sapienza, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente. È fondamentale che gli aspiranti studenti abbiano sviluppato una solida cultura generale e una spiccata attitudine al ragionamento logico-critico.

La padronanza della lingua italiana è un requisito di base, insieme a una comprensione preliminare di nozioni giuridiche e alla capacità di capire almeno una lingua straniera. Questi aspetti sono valutati non attraverso un test d’ingresso formale, bensì tramite un questionario che accerta le competenze dello studente. In caso di lacune, il corso prevede la possibilità di recuperare eventuali obblighi formativi entro il primo anno accademico.

Una caratteristica distintiva di Unitelma Sapienza è la flessibilità offerta nella tempistica dell’iscrizione, consentendo agli studenti di iscriversi in qualunque momento dell’anno.

Questi prerequisiti sono pensati per garantire che ogni studente possa affrontare il percorso accademico con una preparazione adeguata, in modo da trarre il massimo beneficio dal programma di studi.

Prospettive occupazionali

Il corso di Giurisprudenza dell’Università Unitelma Sapienza offre numerosi sbocchi lavorativi, preparando i laureati per ruoli prestigiosi come avvocati, esperti legali in aziende e enti pubblici, notai e magistrati.

Diventare avvocati richiede un praticantato di 18 mesi e il superamento di un esame di abilitazione. I notai, invece, devono completare un praticantato e superare un concorso, mentre i magistrati seguono un corso presso la Scuola Superiore della Magistratura dopo aver superato il concorso nazionale. Gli esperti legali in imprese devono possedere competenze in redazione di atti, procedure amministrative, economia e contabilità.

Nonostante le numerose opportunità, il mercato del lavoro legale presenta delle sfide. I laureati in giurisprudenza, appartenenti alla classe di laurea [LMG-01], vedono un tasso di occupazione dell’83,1% con una disponibilità lavorativa annuale di 27.550 unità, a fronte di un’offerta di 36.100 laureati.

Cinque anni dopo aver completato gli studi, la retribuzione media si attesta sui 1.650 euro mensili. Anche se il settore legale mantiene una domanda stabile di professionisti, vi è un surplus di laureati rispetto al reale fabbisogno del mercato, rendendo indispensabili una preparazione accurata e un orientamento strategico per posizionarsi con successo nel panorama lavorativo.

Perché scegliere Unitelma

L’Università Telematica Unitelma è una scelta eccellente per gli studenti che aspirano a una formazione di alta qualità senza compromessi. Affiliata all’Università La Sapienza di Roma, Unitelma offre un legame accademico forte, garantendo che la sua offerta formativa sia tra le più diversificate e riconosciute a livello nazionale.

Un enorme vantaggio per chi lavora è la flessibilità dei corsi online di Unitelma. Gli studenti possono seguire le lezioni e accedere ai materiali didattici 24 ore su 24, adattando lo studio ai propri tempi e impegni personali, senza sacrificare la qualità dell’apprendimento.

Questo approccio rende Unitelma ideale per chi desidera avanzare nella carriera mantenendo il focus sull’istruzione.

Se cerchi un percorso formativo personalizzato, Unitelma è la scelta giusta. Offrendo l’accesso a tutor personali, l’università garantisce supporto continuo durante l’intero percorso accademico.

Questa attenzione nell’ambiente di apprendimento favorisce lo sviluppo delle competenze in modo mirato, aiutando gli studenti a raggiungere efficacemente i propri obiettivi professionali.