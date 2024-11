Laurea Online in Ingegneria Civile ed Ambientale (Strutture e Territorio) LM-23 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università eCampus mira a formare ingegneri civili altamente qualificati, preparati a operare efficacemente sia nel contesto nazionale che internazionale.

L’enfasi è posta su competenze fondamentali come la valutazione e il controllo del degrado strutturale, così come sulle tecniche di riabilitazione strutturale. Queste competenze permettono di affrontare il recupero, il riuso e la valorizzazione dell’edilizia esistente con soluzioni innovative.

Gli studenti sono immersi in un percorso di apprendimento che copre ampiamente la progettazione, il controllo dell’esecuzione, la gestione e la valutazione della sicurezza delle opere edilizie e delle infrastrutture, comprese quelle geotecniche e idrauliche. Tale formazione specialistica è essenziale per coloro che aspirano a eccellere nei campi dell’ingegneria civile e ambientale.

Nel complesso, il programma didattico si sforza di dotare gli studenti delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche richieste per emergere come professionisti dell’ingegneria civile, capaci di supervisionare progetti complessi e applicare un approccio sistematico alla soluzione di problemi strutturali.

Questo corso, dettagliato e robusto, fa parte della classe di laurea LM-23 con due percorsi distinti, fornendo così un’educazione adattata alle esigenze moderne dell’ambiente costruito e all’approfondimento accademico.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università eCampus è progettato per offrire un approccio multidisciplinare al settore, fondendo teoria e pratica per formare professionisti competenti e pronti a fronteggiare sfide concrete.

Durante il primo anno, il focus è sulle materie fondamentali, che fungono da fondamenta solide per un ingegnere civile. Gli studenti affrontano argomenti come Architettura tecnica, Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costruzioni e Geotecnica. Questi insegnamenti sono cruciali per sviluppare una comprensione approfondita delle dinamiche costruttive e delle soluzioni progettuali. Inoltre, lo studio comprende anche Trasporti, Strade, Ferrovie ed Aeroporti, così come Costruzioni idrauliche e marittime, Idrologia e Idraulica, per una visione completa delle infrastrutture moderne.

Per concludere il ciclo di studi, vengono offerti approfondimenti più avanzati, specifici per ciascun curriculum di due anni. Il percorso “Strutture e Territorio” concentra l’attenzione sulla progettazione e la gestione delle infrastrutture, mentre “Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito” enfatizza la sicurezza e l’innovazione nella manutenzione strutturale.

Gli studenti devono completare un totale di 120 CFU, distribuiti in 75 CFU per attività caratterizzanti, 12 CFU per attività affini e integrative, e 33 CFU per altre attività, incluse quelle pratiche e orientative.

Questo schema di studi pone l’accento sul bilanciamento tra conoscenza accademica e applicazione pratica, preparando gli studenti per un ingresso dinamico nel mondo lavorativo dell’ingegneria civile.

Prerequisiti di accesso

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale presso l’Università eCampus, gli studenti devono soddisfare specifici requisiti di ingresso che garantiscono un adeguato livello di preparazione. È fondamentale essere in possesso di una laurea di primo livello appartenente alla classe 08 come definita dal D.M. 509/99, oppure alla classe L-7 secondo il D.M. 270/04. Inoltre, è richiesta una competenza linguistica in una lingua straniera al livello B2.

Per i candidati provenienti da altre discipline, è richiesto di avere almeno 18 CFU nei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) MAT/05 o MAT/03, 9 CFU nel SSD FIS/01, e almeno 60 CFU nei SSD ICAR/01, ICAR/02, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/17.

Al momento dell’iscrizione, che può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, è prevista una verifica dei requisiti di accesso. Gli studenti che non superano questa verifica devono colmare gli eventuali “Obblighi Formativi Aggiuntivi” (OFA) identificati. Questa procedura assicura che tutti gli studenti abbiano le conoscenze di base necessarie per affrontare con successo il percorso accademico intenso e completo previsto dal programma di studio.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Civile dell’Università eCampus prepara alla professione di ingegnere in diverse specializzazioni come edilizia, ambiente e idraulica. Gli studenti possono ambire a ruoli di progettisti e direttori dei lavori su strutture civili, infrastrutture viarie e opere idrauliche.

Inoltre, le competenze acquisite nel campo della riabilitazione strutturale sono particolarmente preziose, anche per interventi su edifici storici. Dopo il conseguimento della laurea, l’iscrizione all’albo professionale è essenziale per esercitare formalmente.

In Italia, il settore dell’Ingegneria Civile offre buone prospettive con un tasso di occupazione del 92,5%. Secondo i rapporti di settore, annualmente si registra un fabbisogno di circa 14.000 laureati, mentre l’offerta si attesta sui 12.400, evidenziando una discreta domanda di professionisti.

La retribuzione media per i neolaureati è di circa 1.754 euro mensili. Non va sottovalutato l’interesse per i laureati italiani anche da parte dei mercati internazionali, dove la qualità dell’istruzione italiana in questo campo è ampiamente riconosciuta e apprezzata.

Perché scegliere eCampus

Se stai cercando un’università che offra sia un’esperienza online avanzata che un contesto universitario tradizionale, eCampus è la scelta giusta. Con la sua capacità unica di fondere il digitale e il fisico, questo ateneo ti permette di seguire i corsi online senza rinunciare alla vita di campus, dove puoi partecipare a lezioni presenziali, eventi e seminari che arricchiscono il tuo percorso accademico.

eCampus è pensato per chi, già inserito nel mondo del lavoro, necessita di una formazione flessibile. Le lezioni online sono accessibili in qualsiasi momento, offrendo la possibilità di studiare senza interferire con gli impegni professionali. L’università, inoltre, supporta attivamente i suoi studenti nella ricerca di stage e opportunità lavorative, assicurando un ingresso agevolato nel mercato del lavoro.

Per chi ha una maggiore inclinazione verso la pratica, eCampus non delude. Con laboratori ben attrezzati e spazi dedicati, gli studenti possono sviluppare competenze tecniche in ambienti reali.

L’interazione continua con docenti esperti e professionisti del settore consente di ottenere una preparazione pratica e teorica completa, ponendo solide basi per le sfide future.