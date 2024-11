Laurea Online in Scienze Biologiche L-13 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università eCampus si propone di fornire agli studenti una solida base nelle scienze della vita, concentrandosi sul funzionamento dei sistemi biologici e sulle tecniche di analisi, comprese quelle strumentali, per attività di monitoraggio e controllo.

Questo corso appartiene alla classe di laurea L-13 e si sviluppa su un percorso triennale. L’obiettivo principale è quello di preparare gli studenti con un approccio multidisciplinare, integrando conoscenze nei settori essenziali delle scienze matematiche, statistiche, fisiche e chimiche-biochimiche.

La formazione teorica viene arricchita da esercitazioni pratiche in laboratorio, didattica interattiva in aule virtuali e tirocini formativi presso laboratori e aziende nei settori biosanitario, biotecnologico, ambientale e alimentare.

Questo approccio pratico è fondamentale per consentire agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare competenze operative necessarie nel loro futuro professionale.

Piano di studi

Il piano di studi per il corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università e-Campus è strutturato per fornire un ampio spettro di conoscenze fondamentali e specialistiche. Gli studenti si confrontano con discipline di base, incluse le scienze biologiche, matematiche, fisiche e chimiche, che totalizzano un complessivo di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Oltre ai CFU di base, il curriculum comprende 57 CFU nelle materie caratterizzanti, che offrono approfondimenti avanzati sulla biologia, e 27 CFU in attività affini e integrative, mirate a rendere la formazione quanto più completa e adattabile alle diverse scelte professionali. Agli studenti sono richiesti ulteriori 36 CFU in attività come stage formativi e di orientamento, cruciali per sviluppare competenze pratiche e una conoscenza della lingua straniera, essenziale nel mondo scientifico globale.

Infine, essendo una facoltà che valorizza sia il sapere teorico che pratico, viene enfatizzata anche l’importanza delle competenze informatiche, fondamentali nell’era moderna per ogni professionista del settore.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università eCampus, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questo assicura che gli studenti abbiano una base solida su cui costruire la loro futura formazione.

Un aspetto che distingue la eCampus è la sua accessibilità: non è previsto un test d’ingresso bloccante. Tuttavia, nel momento dell’iscrizione viene effettuata una verifica dei requisiti richiesti. Questo controllo non è ostativo, ma se il risultato è negativo, gli studenti devono affrontare obblighi formativi da completare durante il primo anno di studi per allinearsi con le competenze richieste.

Inoltre, per gli studenti stranieri, è necessaria la conoscenza della lingua italiana se non è la loro lingua madre. Questo garantisce che tutti gli iscritti possano seguire agevolmente il corso di studi e beneficiare dell’offerta formativa.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze biologiche dell’Università e-Campus apre le porte a una gamma di professioni nel settore scientifico e tecnologico. I laureati possono intraprendere carriere come Tecnici di laboratorio biochimico, Tecnici dei prodotti alimentari e Tecnici di laboratorio veterinario. La possibilità di iscriversi all’Albo B dell’Ordine Nazionale dei Biologi, una volta superato l’esame di Stato, consente di lavorare come Biologo Junior. Questo titolo permette di svolgere ruoli tecnico-analitici in diversi ambiti, tra cui biochimico e biomolecolare, industriale, agro-alimentare e biotecnologico, oltre a offrire opportunità nel campo della comunicazione scientifica e dell’editoria biomedica.

La classe di laurea L-13, alla quale appartiene questo corso, garantisce prospettive lavorative particolarmente favorevoli. I laureati nelle discipline scientifiche registrano un tasso di occupazione molto elevato, pari all’89,7%, e beneficiano di una retribuzione media netta di 1.680 euro dopo cinque anni dalla laurea.

Le aziende del settore biologico e biotecnologico sono sempre alla ricerca di competenze specializzate, e le previsioni indicano una continua crescita della domanda per questi profili. Questo trend positivo rappresenta un importante incentivo per chi decide di intraprendere questo percorso di studi, offrendo solide basi per una carriera di successo.

Perché scegliere eCampus

Sei una persona con una vita frenetica? eCampus è l’università che fa per te. Offre la flessibilità necessaria per conciliare passioni, impegni e studio. Con la possibilità di seguire le lezioni online 24/7, puoi gestire il tuo tempo senza sacrificare la qualità della tua formazione.

eCampus non è solo digitale; offre anche un campus fisico dove puoi partecipare a lezioni dal vivo, eventi e attività pratiche, rendendo l’esperienza accademica più completa e interattiva. Per chi già lavora, l’approccio flessibile dell’università permette di continuare a studiare senza interrompere la propria carriera.

La presenza di tutor dedicati garantisce un supporto personalizzato lungo il tuo percorso accademico. Inoltre, eCampus ha forti legami con aziende e professionisti, offrendo opportunità di stage e inserimento lavorativo. Se cerchi una carriera di successo, questa università ti fornisce gli strumenti necessari per affrontare il mercato del lavoro con sicurezza.