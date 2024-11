Laurea Online in Scienze della Comunicazione (Istituzionale e d'impresa) L-20 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso eCampus si propone di fornire una solida formazione di base per navigare il dinamico mondo della comunicazione. Gli studenti acquisiranno competenze essenziali per analizzare e utilizzare efficacemente strumenti di comunicazione nelle dimensioni aziendali, giuridiche e sociali.

L’obiettivo è formare professionisti competenti in grado di comprendere e gestire dinamiche aziendali e istituire relazioni efficaci in qualsiasi contesto comunemente interconnesso.

Il programma è progettato per adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, consentendo agli studenti di inserirsi in ruoli chiave come responsabili della comunicazione e specialisti nelle telecomunicazioni e nei media.

Inoltre, il corso è strutturato per stimolare il pensiero critico e l’innovazione, aspetti fondamentali per chi desidera avere un impatto significativo e duraturo nell’ambito della comunicazione.

I quattro curricula disponibili offrono la possibilità di specializzarsi ulteriormente, assicurando che gli studenti padroneggino non solo teorie ma anche applicazioni pratiche e reali delle loro conoscenze.

La laurea in Scienze della Comunicazione di eCampus è quindi una scelta strategica per chi aspira a una carriera vibrante e in continua evoluzione, mettendo in luce l’importanza della comunicazione in un mondo sempre più connesso.

Piano di studi

Il percorso formativo della laurea in Scienze della Comunicazione presso eCampus è ben strutturato per fornire una base solida e interdisciplinare.

Nonostante ci siano quattro curricula distinti, il piano di studi è stato ideato per offrire una formazione comune nel primo biennio.

Durante il primo anno, gli studenti affrontano sei insegnamenti condivisi, suddivisi tra attività di base e attività caratterizzanti. Questi includono lezioni fondamentali in discipline semiotiche, linguistiche e informatiche.

Nel secondo anno, il focus si restringe leggermente con tre insegnamenti comuni, mantenendo però una forte attenzione sulle discipline sociali e mediologiche.

Nel terzo anno, lo sforzo si concentra ulteriormente su singole competenze per favorire una specializzazione adeguata.

180 CFU devono essere raggiunti complessivamente, distribuiti tra attività caratterizzanti, integrative e di base. Particolare rilievo viene dato alla conoscenza delle lingue straniere e all’esperienza pratica, con tirocini formativi che preparano gli studenti al mondo del lavoro.

L’università invita gli studenti a scoprire il dettaglio completo del percorso attraverso il download del piano di studi completo, garantendo così trasparenza e chiarezza sull’intero programma accademico.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso eCampus, è essenziale possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questa base accademica garantisce che gli studenti siano pronti ad affrontare le sfide del programma universitario.

Un altro criterio fondamentale è una buona padronanza della lingua italiana. Tale competenza è vitale per partecipare attivamente a lezioni e discussioni e per elaborare con successo i progetti accademici.

In aggiunta, i candidati devono dimostrare una solida comprensione dei processi socio-culturali, storici e filosofici che hanno modellato le società moderne.

La padronanza della lingua inglese, almeno a un livello richiesto dall’istruzione secondaria superiore, è necessaria. Questa conoscenza aprirà agli studenti opportunità di studio e esperienze lavorative in contesti internazionali.

Gli studenti sono valutati attraverso un test d’ingresso, che può avvenire in qualsiasi momento dell’anno accademico. Coloro che non superano il test di immatricolazione potrebbero dover affrontare obblighi formativi aggiuntivi nel corso del primo anno di studi.

Prospettive occupazionali

La laurea in Scienze della Comunicazione delinea un ventaglio variegato di prospettive lavorative per chi desidera specializzarsi nel campo della comunicazione. Gli studenti che completano con successo questo percorso sono preparati per ruoli altamente dinamici come tecnici del marketing, tecnici della pubblicità e tecnici delle pubbliche relazioni.

Inoltre, ci sono opportunità per chi si concentra sull’organizzazione di eventi, fiere e convegni, così come nella produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale.

Le possibilità di impiego si estendono attraverso settori culturali, comunicativi e informativi, con ruoli nel marketing e nella comunicazione d’impresa, nell’editoria e nel settore dell’intrattenimento. Chi è interessato a diventare giornalista può farlo attraverso un praticantato di 18 mesi presso una redazione o frequentando scuole di giornalismo riconosciute.

Per i laureati in classe L-20, le prospettive occupazionali rimangono ampie e robuste. Con un tasso di occupazione dell’86,3%, questi laureati possono aspettarsi di ottenere posizioni in numerosi settori, dalle istituzioni pubbliche a organizzazioni internazionali.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media raggiunge i 1.583 euro mensili, un incoraggiamento ulteriore per chi considera questo indirizzo come scelta di carriera. L’adattabilità delle competenze acquisite assicura un impiego sostenibile e gratificante nel lungo termine.

Perché scegliere eCampus

Se stai cercando una formazione accademica che si adatti alla tua vita frenetica, eCampus è la scelta perfetta. Questo ateneo offre una flessibilità impareggiabile, consentendoti di seguire le lezioni online comodamente da casa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Potrai studiare quando vuoi, senza compromettere la qualità dell’istruzione, grazie a un’ampia gamma di corsi accessibili in remoto.

Per chi desidera un supporto personalizzato, eCampus mette a disposizione tutor dedicati che ti guideranno passo dopo passo nel tuo percorso. L’impegno dell’università nel fornire un’attenzione su misura è ideale per chi cerca un ambiente accademico stimolante e di supporto.

eCampus non trascura nemmeno il futuro dei suoi studenti nel mondo del lavoro. Grazie ai solidi legami con aziende e professionisti, offre numerose opportunità di stage e supporto nell’inserimento lavorativo. Se ambisci a una carriera di successo, eCampus fornisce gli strumenti giusti per aiutarti a realizzare le tue aspirazioni lavorative.