Laurea Online in Scienze Economiche LM-56 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche presso l’Università eCampus mira a sviluppare competenze avanzate per affrontare le sfide del sistema economico moderno.

Gli studenti sono preparati per applicare strumenti sofisticati di controllo di gestione e marketing, in sinergia con i principi del diritto d’impresa. Questo approccio formativo rende i laureati ideali per occupare ruoli manageriali nei contesti aziendali e nelle amministrazioni pubbliche, grazie anche a una solida comprensione delle dinamiche di mercato.

La struttura del corso è progettata per fornire una formazione interdisciplinare, integrando conoscenze teoriche con applicazioni pratiche nei campi economico e aziendale.

Gli studenti possono scegliere tra tre indirizzi di studio specifici: Scienze Economiche, Green Economy e Sostenibilità e eCommerce e Digital Management, permettendo un percorso che si adatta alle loro aspirazioni professionali.

Questa diversificazione aiuta a formare professionisti capaci di operare efficacemente in settori variegati come quello economico, ambientale e digitale, rispondendo ai bisogni di uno sviluppo sostenibile e all’evoluzione delle tecnologie digitali.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche presso l’Università e-Campus è strutturato per fornire una solida base nelle discipline economiche fondamentali.

Il primo anno rappresenta un terreno comune per tutti gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo scelto, includendo corsi di economia, aziendale, giuridici e matematico-statistici, che sono essenziali per una comprensione completa e versatile delle dinamiche di mercato.

Proseguendo nel secondo anno, il percorso di studio si diversifica secondo l’indirizzo selezionato. Gli studenti dell’indirizzo Scienze Economiche approfondiranno teorie economiche e modelli classici, mentre quelli che optano per l’indirizzo Green Economy e Sostenibilità esploreranno modelli economici orientati alla crescita sostenibile e al marketing ambientale.

Infine, nell’indirizzo eCommerce e Digital Management, un focus particolare sarà posto sulle tecniche di marketing digitale e sugli aspetti organizzativi dell’impresa digitale.

In tutto il percorso, il raggiungimento di 120 Crediti Formativi Universitari è distribuito in modo tale da coprire 78 CFU nelle attività caratterizzanti, 15 CFU nelle attività affini e integrative, e 27 CFU, tra cui la conoscenza di una lingua straniera e un’esperienza di tirocinio, preparando gli studenti al meglio per entrare nel mondo del lavoro.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche presso l’Università e-Campus, è necessario essere in possesso di un titolo di laurea triennale.

Il percorso ideale richiede una formazione di base solida nei settori economici, aziendali, matematico-statistici, giuridici e linguistici. Questo assicura che gli studenti siano pronti ad affrontare le complesse tematiche trattate nel corso e a trarre il massimo beneficio dal curriculum offerto.

Alla domanda di ammissione si accompagna una valutazione iniziale attraverso un test, che serve principalmente a misurare la preparazione pregressa degli immatricolati. Tuttavia, è importante sottolineare che questo test non è vincolante ai fini dell’iscrizione, consentendo maggiore serenità agli aspiranti studenti nel processo di ammissione.

Un’ulteriore caratteristica che rende unico questo percorso è la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, data l’estensione della didattica telematica offerta dall’Università e-Campus.

Questo aspetto rende il corso particolarmente adatto a chi desidera conciliare studio e altri impegni personali o professionali, garantendo flessibilità e accesso continuo all’istruzione superiore.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche dell’Università e-Campus apre le porte a numerosi ruoli professionali di spicco. Tra le occupazioni più in vista troviamo quelle di Specialisti nella gestione e nel controllo sia presso le Pubbliche Amministrazioni sia nelle aziende private.

Inoltre, il corso prepara esperti in contabilità, fiscalisti e tributaristi, con un’attitudine particolare per le attività finanziarie e l’analisi di mercato, nonché specialisti dei sistemi economici e dell’economia aziendale.

Ogni curriculum offre la possibilità di svolgere un tirocinio presso enti pubblici e privati, oppure studi di consulenti, permettendo ai laureati di partecipare all’Esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale. Questo apre ulteriori opportunità, come l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ampliando il ventaglio di carriere disponibili.

Nel contesto della classe di laurea LM-56, il settore economico-statistico emerge come uno dei più promettenti. Con un fabbisogno annuo di 47.100 laureati e un’offerta di 38.900, il panorama lavorativo offre possibilità di inserimento elevate.

I laureati in Economia vantano un tasso di occupazione tra i più alti, con il 91,2% entro cinque anni dal conseguimento del titolo e una retribuzione media che si aggira intorno ai 1.803 euro. Grazie alla propria versatilità, i professionisti in questo campo possono intraprendere carriere sia in Italia che all’estero, assicurando una prospettiva di crescita continua e globale.

Perché scegliere eCampus

Scegliere eCampus significa optare per un’esperienza accademica completa e flessibile. Questo ateneo offre un equilibrio perfetto tra lezioni online e attività pratiche nel suo campus fisico, creando un ambiente di apprendimento che si adatta perfettamente alle esigenze di studenti con vite frenetiche.

Se hai impegni lavorativi o personali, non preoccuparti: le lezioni online sono accessibili 24/7, dandoti la libertà di pianificare lo studio quando è più comodo per te.

eCampus è anche sinonimo di supporto accademico personalizzato. Con tutor dedicati pronti ad assisterti lungo tutto il tuo percorso formativo, avrai un sostegno costante che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi educativi. Non è solo una questione di lezioni teoriche; l’università offre anche laboratori e spazi attrezzati per potenziare competenze pratiche, indispensabili nel mondo del lavoro moderno.

Oltre a queste caratteristiche, eCampus facilita l’ingresso nel mercato del lavoro grazie ai suoi forti collegamenti con aziende di vari settori. Opportunità di stage e inserimenti lavorativi ti permettono di mettere in pratica ciò che hai appreso e iniziare la tua carriera con un vantaggio competitivo.

In definitiva, eCampus è la scelta ideale per chi desidera un’istruzione di qualità, flessibile e orientata verso il successo professionale.