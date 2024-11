Laurea Online in Scienze dell'Educazione e della Formazione L-19 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione offerto dall’Università e-Campus mira a fornire competenze essenziali per comprendere il funzionamento dei sistemi biologici e utilizzare strumenti di analisi, anche in ambito strumentale, per il monitoraggio e il controllo in diversi contesti.

Aderendo alla classe di laurea L-19, questo percorso formativo è progettato per arricchire gli studenti con conoscenze teoriche, enfatizzando la progettazione e la valutazione di interventi formativi ed educativi.

Grazie a un curriculum che bilancia teoria e pratica, gli studenti esplorano ampiamente la società multietnica, oltre a migliorare la capacità di insegnare sfruttando strumenti tecnologici avanzati.

Con due distinti curricula, il corso si adatta a diverse esigenze: uno offre una formazione più generale sui processi educativi, mentre l’altro, focalizzato sulla Prima Infanzia, si occupa della cura e socializzazione dei bambini fino a 3 anni.

Gli studenti vengono così preparati a rivestire ruoli significativi nelle istituzioni educative, garanti dell’equilibrio tra la cura e il supporto educativo.

Piano di studi

Nel corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso eCampus, il piano di studi si distingue per la sua struttura articolata, pensata per offrire una solida base formativa. I due curricula disponibili, ossia quello di base e quello orientato alla Prima Infanzia, permettono agli studenti di orientare il loro percorso in base alle preferenze e agli obiettivi di carriera.

Nel primo anno, ci si concentra sulle discipline fondamentali, alcune delle quali sono comuni a entrambi i curricula. Tra queste, troviamo Pedagogia generale e sociale, insieme a Pedagogia sperimentale, che rappresentano una parte essenziale delle Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche.

A queste si aggiungono Psicologia generale e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, incluse nelle Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche. Questa organizzazione permette di sviluppare una visione completa delle varie dinamiche educative e sociali.

Complessivamente, gli studenti devono accumulare 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) per conseguire la laurea. Il piano di studi distribuisce questi crediti in:

51 CFU per attività di base ,

, 69 CFU per materie caratterizzanti ,

, 24 CFU per attività affini e integrative,

e integrative, 36 CFU per altre attività come le competenze informatiche, la conoscenza di almeno una lingua straniera e gli stage formativi in contesti pertinenti al percorso scelto.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso eCampus, gli aspiranti studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero. L’iscrizione è aperta durante tutto l’anno, permettendo così una flessibilità che si adatta a diverse esigenze e condizioni personali.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un test iniziale che, sebbene non precluda l’accesso al corso, permette di verificare il livello di preparazione degli studenti in entrata. Questo test non influisce sull’ammissione; tuttavia, un risultato non positivo comporta l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Questi obblighi devono essere colmati entro la fine del primo anno accademico.

Questo percorso è strutturato per assicurare che tutti gli studenti raggiungano una solida base formativa, necessaria per affrontare con successo le materie del corso e ottenere i migliori risultati durante gli studi.

La gestione degli OFA, per coloro che ne hanno bisogno, viene facilitata tramite il supporto di tutor accademici e risorse didattiche adeguate, garantendo una preparazione completa e integrata fin dall’inizio.

Prospettive occupazionali

Il corso in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso eCampus offre una preparazione mirata per diverse professioni educative. Tra queste, vi sono i Professori di scuola pre-primaria, Educatori professionali e Insegnanti nella formazione professionale.

Gli Educatori professionali trovano impiego in servizi culturali e territoriali, affrontando problematiche come il disagio e la marginalità sociale. In questo contesto, lavorano efficacemente nei servizi alla persona e nelle agenzie di volontariato.

Gli Insegnanti della formazione professionale operano in ambienti educativi diversificati, diventando vere e proprie risorse nella didattica specializzata. Inoltre, i Professori di scuola pre-primaria possono lavorare in strutture come nidi e ludoteche, svolgendo un ruolo chiave nell’educazione dei più piccoli. Tuttavia, è importante notare che il corso non abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria; per queste, è necessaria una laurea specifica in Scienze della Formazione Primaria.

Parlando della classe di laurea L-19, essa è particolarmente richiesta nel mondo del lavoro. Il settore dell’educazione e della formazione, inclusi ambiti quali le scienze motorie, gode di un tasso di occupazione dell’86,4%. Ogni anno si stima un fabbisogno di 43.550 laureati, mentre l’offerta è di soli 32.700.

A cinque anni dal conseguimento del titolo, i laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione raggiungono una retribuzione media netta pari a 1.380 euro. Questo dimostra la forte domanda del mercato e l’importanza del percorso formativo di eCampus nel soddisfare tali esigenze.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’esperienza accademica completa. Combina la comodità dell’apprendimento online con la vitalità di un campus fisico dove si possono frequentare lezioni, partecipare a eventi e svolgere attività pratiche. Questo rende l’approccio all’istruzione più dinamico e interattivo.

Per chi è impegnato professionalmente, eCampus offre una flessibilità che consente di gestire gli studi senza interferire con la carriera. Le lezioni online sono accessibili in qualsiasi momento, permettendo di studiare quando si ha tempo, senza sacrificare la qualità della formazione. Inoltre, con un forte legame con il mondo del lavoro, eCampus offre supporto nella ricerca di stage e opportunità lavorative, aiutando gli studenti a inserirsi nel mercato.

Infine, per chi desidera un’esperienza formativa pratica, eCampus dispone di laboratori ben equipaggiati e offre l’opportunità di lavorare con docenti esperti e professionisti del settore. Questo approccio garantisce che gli studenti siano pronti ad affrontare le sfide del mondo reale con fiducia.