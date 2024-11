Laurea Online in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (Palestra del Benessere) LM-67 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, proposto dall’eCampus, mira a formare professionisti capaci di operare efficacemente nel campo delle attività motorie preventive e adattate. Un focus particolare è posto sulla promozione della salute e sul mantenimento del benessere fisico, combinando teoria e pratica in un contesto dinamico e interattivo.

Durante i due anni di formazione, suddivisi nella classe di laurea LM-67, gli studenti acquisiscono competenze teoriche, metodologiche e tecnico-pratiche essenziali per progettare, gestire e condurre programmi di attività motoria. Questi programmi sono concepiti per raggiungere, recuperare e mantenere l’efficienza fisica in diverse fasce d’età, garantendo un approccio integrato e personalizzato.

Gli studenti hanno l’opportunità di specializzarsi in vari ambiti, ampliando così le loro conoscenze attraverso indirizzi di studio strutturati su base psicopedagogica, biomedica e sociologica. Tra gli indirizzi disponibili vi sono:

Attività motoria nella scuola secondaria

Palestra del Benessere

Biomeccanica

Questo approccio multidisciplinare consente di sviluppare una comprensione approfondita delle esigenze individuali, favorendo l’inclusività e la personalizzazione degli interventi.

L’intero percorso formativo all’eCampus si distingue per la sua capacità di preparare laureati magistrali che, grazie a competenze avanzate e aggiornate, sono pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro nel settore delle scienze dell’esercizio fisico.

Piano di studi

Il piano di studi per la Laurea Magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute presso l’eCampus è stato progettato per fornire agli studenti una solida base accademica e pratica. Gli elementi del programma coprono una vasta gamma di materie mirate a sviluppare una comprensione completa sia degli aspetti teorici che pratici delle scienze motorie.

Gli iscritti affronteranno corsi nei seguenti ambiti: Metodi e didattiche delle attività sportive, che offrono strumenti innovativi per la conduzione e l’organizzazione di programmi sportivi. Si esploreranno anche le Metodologie delle attività motorie, dedicando un focus particolare alle Malattie dell’apparato locomotore e all’Anatomia umana per comprendere meglio la fisiologia del movimento.

Inoltre, gli studenti analizzeranno i principi della Biochimica e della Psicologia sociale, rafforzando la comprensione delle interazioni chimiche e psicologiche che influenzano le prestazioni fisiche. La Sociologia dei processi culturali e comunicativi offrirà un’intuizione critica sull’impatto sociale e culturale delle attività motorie. Corsi in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Didattica e pedagogia speciale completeranno il quadro formativo, equipaggiando gli studenti per una carriera versatile e integrata.

Per ottenere il titolo, è necessario acquisire 120 Crediti Formativi Universitari, inclusi 57 CFU nelle attività caratterizzanti, 12 CFU nelle attività affini e integrative e 51 CFU in ulteriori attività che comprendono conoscenze linguistiche e tirocini formativi, assicurando una formazione pratica e professionale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute presso l’eCampus, è indispensabile essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale. I candidati devono avere acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) in ambiti specifici come quelli sportivi, motori, biomedici e psicopedagogici, garantendo così una base solida per affrontare le sfide accademiche del corso magistrale.

In particolare, sono favoriti gli studenti provenienti dalle classi di laurea L-22 o equipollenti secondo il vecchio D.M. 509/99, includendo i diplomati ISEF. Questo requisito assicura che i candidati abbiano la preparazione necessaria per comprendere e integrare conoscenze avanzate nel campo delle scienze motorie.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è il test di verifica previsto al momento dell’iscrizione, valido in qualsiasi periodo dell’anno. Questo esame, che fa parte del Regolamento Didattico, serve a valutare la preparazione culturale e tecnica dei nuovi immatricolati nelle aree di interesse del corso di laurea.

Nel caso in cui il test non venga superato, gli studenti avranno l’obbligo di soddisfare Specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno di studi, assicurando così un’omogeneità di competenze tra tutti gli studenti iscritti.

Prospettive occupazionali

Il corso di Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute dell’Università eCampus offre ampie prospettive lavorative ai suoi laureati. I laureati possono intraprendere la carriera di Specialisti nell’educazione e formazione di soggetti diversamente abili, operando nei centri fitness e wellness.

Oltre a questo, vi sono opportunità presso centri di riabilitazione ortopedica, neurologica, metabolica e cardiovascolare, spesso in collaborazione con medici sportivi, ortopedici e fisioterapisti. Le competenze acquisite permettono ai laureati di operare nella rieducazione motoria, nel ritorno alle attività sportive o di lavorare in società sportive e in altre realtà che offrono attività motoria. Ulteriori possibilità includono l’avvio di una propria attività nei campi del fitness, wellness, rieducazione motoria e ginnastica posturale.

Dal punto di vista delle prospettive del settore, la classe di laurea LM-67 è particolarmente promettente. Il mercato delle scienze motorie gode di un tasso di occupazione dell’86,3%, un dato significativo alimentato dalla crescente attenzione verso il benessere e lo sport. La richiesta di laureati in questo campo è elevata, riflettendo la crescente domanda di professionisti qualificati.

A cinque anni dalla laurea, i guadagni medi si assestano intorno ai 1.452 euro mensili, un’incentivante indicazione del potenziale economico nell’intraprendere questo percorso accademico e professionale.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’università perfetta per chi cerca un’esperienza accademica che unisca la comodità della formazione online alla vitalità di un campus fisico. Puoi partecipare a lezioni frontali, eventi e seminari, immergendoti in attività pratiche che arricchiscono il tuo percorso formativo.

Per chi lavora già, eCampus è un bonus: corsi flessibili che si adattano al tuo programma, offrendo la possibilità di studiare nel tempo libero senza compromettere la tua carriera.

Lezioni disponibili in ogni momento permettono di pianificare studi e lavoro senza ansie.

In più, l’università offre un supporto concreto nella ricerca di stage e lavoro. Interagisci con professionisti e docenti esperti che ti preparano ad affrontare il mondo reale.

eCampus diventa così un ponte solido verso il successo professionale, perfetto per chi cerca flessibilità e qualità.