Laurea Online in Scienze Politiche e Sociali (Politica, Società e Istituzioni) L-36 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali offerto dall’Università eCampus è pensato per fornire una solida formazione multidisciplinare.

Gli studenti sono preparati a comprendere le dinamiche politico-sociali, economiche, giuridiche e storiche, con un focus su contesti nazionali e internazionali. Le materie giuridiche, sia nazionali che sovranazionali, insieme a quelle sociologiche, politologiche, economiche-quantitative e storiche, vengono considerate con particolare attenzione.

Questo approccio formativo multi-prospettico consente di acquisire competenze per operare in ruoli che richiedono una comprensione approfondita delle strategie politiche e sociali, abilitando i laureati a intervenire efficacemente su progetti di programmazione strategica.

L’articolazione didattica vede un bilanciamento tra teoria e pratica, consentendo agli studenti di sviluppare abilità operative utili per la progettazione e l’implementazione di programmi socio-politici.

Il corso riflette una dedizione nell’esplorazione delle attuali politiche dei servizi, preparando gli studenti a svolgere ruoli attivi e propositivi in vari settori dell’amministrazione pubblica e privata, attraverso un ventaglio di competenze applicabili a scenari reali e in continua evoluzione.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali dell’Università eCampus è progettato per garantire un’ampia formazione nei campi delle scienze politiche, sociali ed economiche. Questo percorso si sviluppa in tre anni e richiede il raggiungimento di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Gli studenti affrontano inizialmente 48 CFU dedicati alle attività di base, che pongono solide fondamenta nei campi delle discipline politiche e sociali. Successivamente, 72 CFU si focalizzano sulle materie caratterizzanti, che includono aree chiave come economia, sociologia e diritto, sia in ambito nazionale che sovranazionale.

Per arricchire ulteriormente la preparazione degli studenti, il piano di studi prevede 24 CFU in attività affini e integrative. Queste ultime aiutano ad ampliare conoscenze pregresse e sviluppano competenze trasversali fondamentali per il contesto lavorativo moderno.

Il resto dei CFU è dedicato ad attività che comprendono lo studio di una lingua straniera e laboratori pratici di scrittura, che includono esercitazioni di scrittura istituzionale e pubblicitaria. Questi ultimi sono progettati per migliorare l’espressione scritta e l’efficacia comunicativa degli studenti.

Il piano di studi dettagliato e completo con l’elenco di tutte le materie e i relativi ambiti disciplinari è disponibile in formato PDF sul sito ufficiale dell’università.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali presso l’Università eCampus, i candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore oppure un titolo equipollente conseguito all’estero.

Oltre al titolo di studio, è richiesta una buona padronanza della lingua italiana, insieme a solide basi di cultura generale. Gli studenti devono anche dimostrare competenze logico-matematiche e una conoscenza di base della lingua inglese, essenziali per affrontare il percorso di studio.

L’iscrizione al corso è possibile durante tutto l’anno e, al momento dell’immatricolazione, ogni studente è tenuto a sostenere un test d’ingresso. Questo test viene svolto secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico del corso e ha lo scopo di verificare la preparazione iniziale dell’aspirante studente.

Nel caso in cui la valutazione evidenzi delle lacune, lo studente dovrà colmare gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno di corso. Questi obblighi rappresentano un’opportunità per garantire che tutti i partecipanti siano in grado di iniziare il percorso di studi con un bagaglio di conoscenze sufficiente per affrontare con successo le sfide accademiche.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali presso l’Università eCampus offre una gamma di opportunità professionali. I laureati sono ben preparati per ruoli di segretari amministrativi e tecnici degli affari generali, e trovano collocazione come assistenti d’archivio e di biblioteca.

La preparazione nelle competenze socio-politiche permette di intraprendere carriere stimolanti come intervistatori, rilevatori professionali e tecnici dei servizi per l’impiego.

Questi professionisti operano in autonomia in attività amministrative e organizzativo-gestionali, supportano nella progettazione e gestione di politiche pubbliche di tipo sociale ed educativo. Collaborano, inoltre, nella produzione di analisi di mercati e dati finanziari e nella programmazione delle risorse. Partecipano a progetti legati alle relazioni internazionali e studiano le possibilità di finanziamento europeo, interfacciandosi con la Comunità Europea.

La laurea in Scienze Politiche nell’ambito della classe L-36 si distingue per le positive prospettive occupazionali che offre. Con un tasso di occupazione dell’86,3%, i laureati hanno la possibilità di inserirsi con successo in vari settori, dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni internazionali.

A cinque anni dalla laurea, essi godono di una retribuzione media di 1.583 euro al mese. Le competenze acquisite in questo percorso sono apprezzate in ambienti diversi, rendendo questo percorso di studi una scelta solida per chi desidera una carriera dinamica e internazionale.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’alternativa perfetta per chi cerca un’esperienza accademica completa. Questo ateneo è ideale per i professionisti in cerca di un equilibrio tra studio e carriera, grazie alla flessibilità delle lezioni online, disponibili in qualsiasi momento.

Tuttavia, offre anche la vivacità di un campus fisico per partecipare a lezioni, eventi e seminari, rendendo il percorso accademico dinamico e coinvolgente.

Gli studenti che scelgono eCampus beneficiano non solo di un calendario che non termina mai, ma anche di un supporto personalizzato attraverso tutor dedicati, che accompagnano ogni studente nel suo percorso di apprendimento.

Inoltre, eCampus si distingue per i suoi stretti legami con il mondo del lavoro, facilitando l’accesso a stage e opportunità di carriera.

Per chi ambisce a sviluppare competenze pratiche, eCampus offre laboratori adeguati e l’opportunità di imparare da docenti esperti e professionisti del settore.

Questi elementi arricchiscono il bagaglio formativo degli studenti, preparandoli a rispondere con competenza e sicurezza alle sfide del mondo reale.