Laurea Online in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, offerto dall’Università eCampus, è pensato per fornire solide basi teoriche e metodologiche necessarie per una formazione scientifica nel campo della psicologia. La durata di tre anni e la sua appartenenza alla classe di laurea L-24 offrono agli studenti l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita nei diversi settori della psicologia, oltre alle scienze umane e biologiche ad essa collegate.

Durante il percorso formativo, gli studenti sviluppano competenze fondamentali per diventare Dottori in Scienze e Tecniche Psicologiche. Vengono forniti strumenti concettuali, metodologici e tecnici che permettono l’analisi e l’intervento psicologico, elementi essenziali per chi desidera operare nel campo.

In aggiunta, questo corso rappresenta una base indispensabile per chi aspira a continuare la propria formazione con una laurea magistrale in Psicologia, necessaria per diventare Psicologo professionista.

Piano di studi

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università e-Campus è strutturato in modo da garantire una formazione completa e articolata lungo i tre anni di durata. Nel primo anno, gli studenti iniziano a esplorare le discipline psicologiche fondamentali, affrontando corsi come psicologia generale, psicometria e psicologia dello sviluppo. Queste materie cardinali vengono affiancate da importanti conoscenze interdisciplinari come biologia, antropologia, pedagogia e sociologia, che arricchiscono il bagaglio culturale degli studenti.

Proseguendo al secondo anno, l’attenzione si sposta sulle applicazioni pratiche, con un focus sui settori della psicologia dello sviluppo, clinica e sociale. Inoltre, vengono approfonditi temi pertinenti, contribuendo a formare una visione olistica delle scienze psicologiche.

Infine, il terzo anno è dedicato a un’esplorazione avanzata di teorie, metodi e tecniche specifiche legate a diversi rami della psicologia, tra cui psicologia dinamica, psicologia del lavoro e neuropsicologia.

Durante il percorso formativo, ogni studente è tenuto a completare un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), suddivisi tra corsi di base, corsi caratterizzanti, attività affini e integrative, e altre attività come la conoscenza di una lingua straniera e stage formativi. Questa struttura modulare e comprensiva non solo consolida le competenze teoriche e pratiche degli studenti, ma prepara anche efficacemente chi desidera proseguire con programmi di laurea magistrale.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università e-Campus, non è richiesto il superamento di un test d’ingresso, il che rappresenta un’opportunità significativa per tutti coloro che desiderano intraprendere questo percorso senza pressioni iniziali.

Tuttavia, è prevista una valutazione preliminare per accertare le conoscenze di base di ciascun candidato, assicurando così una partenza uniforme per tutti gli studenti iscritti.

L’immatricolazione è flessibile e può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, consentendo agli studenti di pianificare il loro ingresso in base alle proprie esigenze personali e professionali.

È importante notare che uno dei criteri fondamentali per l’ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero.

Nel caso in cui l’esame di valutazione iniziale evidenzi delle lacune nelle conoscenze di base, gli studenti saranno tenuti a colmare questi gap formativi, noti come Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), entro il primo anno del corso di studi.

Questo approccio punta a preparare efficacemente ogni studente, fornendo il supporto necessario per affrontare con successo il programma accademico.

Prospettive occupazionali

Con una laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche ottenuta presso l’Università e-Campus, i laureati possono intraprendere diverse carriere lavorando sotto la supervisione di uno psicologo professionista.

Le possibilità includono la realizzazione di interventi psico-educativi e l’uso di strumenti psicologici per la valutazione della personalità. Inoltre, i laureati sono equipaggiati per aiutare persone con disabilità nel recupero delle loro competenze cognitive, emotive, relazionali e pratiche.

Per coloro che aspirano a esercitare la professione di psicologo, è necessario proseguire gli studi con una laurea magistrale in Psicologia. Questo percorso è diventato abilitante dall’anno accademico 2023/2024, eliminando così la necessità del precedente esame di Stato. Questo cambiamento ha influenzato anche il corso triennale, con un aumento delle ore di tirocinio a 250, attribuendo al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) un valore di 10 CFU.

Nonostante l’elevata richiesta di laureati in psicologia, il mercato del lavoro presenta una particolarità: il tasso di occupazione si attesta all’84,2%, segnalando un gap tra fabbisogno e offerta. In termini di remunerazione, i laureati della classe L-24 guadagnano in media 1.406 euro a cinque anni dal completamento degli studi.

Questi dati sottolineano l’importanza di un avanzamento accademico per migliorare le prospettive e l’efficacia professionale nel campo della psicologia.

Perché scegliere eCampus

eCampus è la scelta ideale per chi desidera un’esperienza universitaria a tutto tondo che coniughi flessibilità e formazione di qualità.

Offre la possibilità di seguire le lezioni online, garantendo la massima libertà di organizzazione per gli studenti con impegni lavorativi o personali.

Allo stesso tempo, eCampus dispone di un campus fisico che permette agli studenti di partecipare a lezioni in presenza, eventi e attività pratiche, rendendo l’esperienza formativa ancora più stimolante.

Per chi è già nel mondo del lavoro, eCampus rappresenta una soluzione pratica.

Le lezioni online sono accessibili in qualsiasi momento, consentendo agli studenti di gestire lo studio in base alla loro agenda professionale.

Questo approccio flessibile è particolarmente utile per chi non vuole rinunciare alla propria carriera durante il percorso di studi.

Oltre alla formazione teorica, eCampus mette a disposizione laboratori e spazi attrezzati per sviluppare competenze pratiche.

Gli studenti possono beneficiare della vicinanza a docenti esperti e professionisti del settore, che arricchiscono il loro percorso accademico e preparano meglio le loro capacità per affrontare le sfide reali del mercato del lavoro.