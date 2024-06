Studiare in Unibz vuol dire avere a disposizione corsi di studio plurilingui in italiano, tedesco e inglese. L’ Alto Adige è rinomato per l’ottima qualità della vita e per la sua grande offerta culturale e di tempo libero. Tutto questo contribuisce a rendere l’ateneo l’ambiente perfetto per chi vuole conciliare la vita privata con studio, lavoro e ricerca. L’università Unibz è un’università non statale di Bolzano che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Unibz vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

Tutti i Corsi di Laurea Unibz: Facoltà, Tipologie e Costi

La Unibz ha corsi di laurea sono suddivisi in cinque facoltà: Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari, Facoltà di Design e Arti, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Ingegneria. Ci sono anche sette centri di competenza: Centro di Competenza per la Sostenibilità economica, ambientale e sociale, Centro di Competenza per il Management delle Cooperative, Centro di Competenza Ecosistemi di Innovazione per Contesti montani, Centro di Competenza per la Salute delle Piante, Centro di Competenza Storia Regionale, Centro di Competenza per Inclusione scolastica, Centro di Competenza per Lavoro sociale e Politica sociale e Centro di Competenza Turismo e mobilità.

La retta annuale Unibz per i corsi di laurea triennale e/o magistrale ha un costo che va da un minimo di 1.350 euro per il primo anno di studi e arriva a un massimo di 1.750 euro dal secondo anno in poi. Per approfondire, vedi: Costi e Convenzioni dell’Università Unibz.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Unibz:

Corsi di Laurea Triennale Unibz

I corsi di laurea triennale Unibz hanno tutti una durata triennale e prevedono l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). L’università effettua un test di ingresso obbligatorio composto da una parte scritta che ha 60 domande a cui rispondere in 150 minuti che riguardano la competenza linguistica e il ragionamento logico (30 quesiti), la cultura letteraria, storico-sociale e geografica (15 quesiti) e la cultura matematico-scientifica (15 quesiti), inoltre anche un testo argomentativo da scrivere in risposta ad una determinata domanda.

C’è poi un colloquio orale che fa riferimento al contenuto del testo in questione, il quale viene corretto e valutato per l’espressione linguistica scritta e la correttezza linguistica scritta. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale Unibz

I corsi di laurea magistrale Unibz hanno tutti una durata biennale e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) suddivisi tra lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, tirocinio ed elaborato finale. Anche in questo caso è prevista una verifica iniziale, come accade per la laurea triennale. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli Unibz

Alla Unibz gli studenti possono iscriversi a corsi singoli e ciò permette di frequentare uno o più corsi per un numero massimo di 40 CFU nel corso di un anno accademico e di sostenere i relativi esami entro il termine stabilito nel modulo di iscrizione.

Alla Unibz gli studenti possono iscriversi a corsi singoli e ciò permette di frequentare uno o più corsi per un numero massimo di 40 CFU nel corso di un anno accademico e di sostenere i relativi esami entro il termine stabilito nel modulo di iscrizione.