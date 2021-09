DOMANDE TEST INGRESSO MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021

Il test di medicina in lingua inglese 2021 si svolgerà il 9 settembre. Pronti a sostenere le domande?

Il test ingresso 2021 per IMAT conterrà domande di cultura generale, logica, biologia, chimica, fisica, matematica che si basano su un preciso programma ministeriale da studiare. Cerchiamo di capire meglio insieme quante sono e come vengono organizzate.

Leggi tutto quello che c’è da sapere sul bando: Test Medicina in lingua inglese 2021: il bando IMAT del Miur

TEST MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021: LA STRUTTURA DELLE DOMANDE

Il test ingresso di medicina in lingua inglese 2021 sarà composto da 60 domande a cui bisognerà rispondere in 100 minuti. I quesiti saranno così ripartiti:

12 quesiti di cultura generale

10 di ragionamento logico

18 di biologia

12 di chimica

8 di fisica e matematica

Ogni risposta esatta sarà valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti.

DOMANDE TEST MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021: COME RISPONDERE BENE

Per rispondere correttamente alle domande occorre un ripasso generale delle materie oggetto della prova e soprattutto tantissimo allenamento. Per quanto riguarda Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, il Ministero ha predisposto un programma ben preciso da studiare, per cui occorrerà ripassare bene tutti gli argomenti valutando di volta in volta le conoscenze con quesiti a risposta multipla.

Una volta che avete memorizzato tutti i concetti, ricordate che è fondamentale allenarsi con le domande di logica. Informatevi bene allora sulle tipologie di quesito e su come risolverle correttamente, e una volta capito il procedimento allenatevi per diventare intuitivi e veloci. fatto ciò, potete passare alle simulazioni vere e proprie, in modo da capire dove avete lacune e cercare d rimediare il prima possibile!

Non perderti le nostre risorse:

TEST MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2020: TUTTO SULLA PROVA

Bene, ora non ti rimane che informarti di più leggendo le nostre guide: