TEST MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021: COSA STUDIARE

Se hai intenzione di frequentare la Facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, devi affrontare il test d’ingresso 2021, meglio conosciuto come International Medical Admission Test o IMAT, vale a dire concorrerai per i posti disponibili stabiliti dal Miur nel bando alla prova di questo corso ad accesso programmato a livello nazionale. In questa guida troverai le informazioni necessarie per prepararti al test d’ingresso al corso di medicina in lingua inglese e tutti gli argomenti da studiare secondo quanto precisato nel bando del Miur per l’IMAT.

TEST INGRESSO MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021: ECCO COSA STUDIARE

Prepararsi, esercitarsi sulle materie oggetto del test d’ingresso di Medicina in lingua inglese, è fondamentale. Più ti allenerai, più sarai sicuro delle tue capacità e potrai riuscire a superare in test che presenta maggiori difficoltà, dal momento che dovrai affrontarlo in una lingua straniera. Prima di indicarti nel dettaglio le materie, vogliamo ricordarti che la prova d’accesso per l’IMAT 2021 consiste nello svolgimento di 60 domande con 5 opzioni di risposta. Ovviamente dovrete scegliere quella corretta nel tempo a disposizione stabilito per il test, in 100 minuti. Detto questo, passiamo alle materie. Come sai, essendo una facoltà scientifica, il test prevede di testare le conoscenze nelle materie cardine di questa tipologia di corso, vale a dire:

matematica e fisica: 8 domande

chimica: 12 domande

biologia: 18 domande

In più come in tutti gli altri test ci saranno anche domande di:

ragionamento logico: 10 domande

cultura generale: 12 domande

TEST MEDICINA IN LINGUA INGLESE 2021: TUTTE LE NOSTRE RISORSE

