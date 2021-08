Facoltà senza numero chiuso: quali sono

Siamo tutti nel pieno dell’estate, pensiamo ad andare al mare, ad abbronzarci e a sorseggiare bibite fresche sulla spiaggia. A breve, però, dobbiamo iniziare a cosa fare del nostro futuro, se continuare con gli studi universitari o se cercare lavoro. Se la vostra scelta ricadrà sulla prima alternativa, dovete sapere che vi sono delle facoltà a numero chiuso, quindi l’ingresso è determinato dal superamento di un test, e delle facoltà in cui non è previsto il numero chiuso. Andiamo a scoprire quali sono.

Facoltà senza numero chiuso: l’elenco

La maggior parte degli Atenei non ha un numero chiuso per potersi iscriversi alla facoltà di lettere e filosofia. Diverse università non prevedono neanche un test di valutazione iniziale:

Università di Perugia (prevede solo un test di orientamento)

Università degli studi di Napoli Federico II

Università di Bologna (Alma Master)

Statale di Milano

Università di Roma “La Sapienza”.

Anche Giurisprudenza è un corso di laurea generalmente a numero aperto, anche se è previsto un test di valutazione iniziale. L’Università di Bologna, Firenze, Pisa, Roma “La Sapienza” e Bari sono tra queste. Per andare a esclusione, ecco le facoltà di giurisprudenza a numero chiuso: Università di Castellanza, Università di Catanzaro, Università di Modena (per il corso Scienze della difesa e della sicurezza) e Università di Roma Tre.

Negli ultimi anni molti corsi di laurea in Economia sono diventati a numero chiuso. Tuttavia, tra le università a numero aperto elenchiamo:

Università di Pisa : bisogna sostenere un test di valutazione per i corsi in Banca, finanza e mercati finanziari, Economia aziendale ed Economia e commercio, ma l’accesso è libero.

: bisogna sostenere un test di valutazione per i corsi in Banca, finanza e mercati finanziari, Economia aziendale ed Economia e commercio, ma l’accesso è libero. Università di Genova : accesso libero ai corsi di laurea di primo livello.

: accesso libero ai corsi di laurea di primo livello. Università di Perugia : nessun test

: nessun test Università di Roma La Sapienza : nessun test

: nessun test Università di Torino: nessun test

nessun test Università di Bologna: dipende dai corsi. Alcuni richiedono solo il superamento di un test di autovalutazione (pena debito formativo), altri sono ad accesso programmato (Scienze economiche e Scienze dell’economia della gestione aziendale).

La maggior parte delle facoltà di scienze politiche è ad accesso libero con iniziale test di valutazione. Tuttavia, alcune università hanno alcuni corsi, specialmente Relazioni Internazionali e Servizio Sociale, a numero chiuso (Università di Bologna, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università di Palermo e Università di Lucca per scienze del turismo).

Mentre i corsi in Mediazione linguistica sono quasi tutti a numero chiuso, lo stesso non vale per altri corsi sotto la facoltà di lingue e letterature straniere. Ecco alcune università a numero aperto:

Università di Bari

Università di Bologna (tranne il corso in Lingue, Mercati e culture dell’Asia)

Libera Università di Bolzano

Università di Brescia

Università di Cassino

Università di Catania

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Genova

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi Roma Tre

Università degli Studi Roma “La Sapienza”.

All’Università di Firenze, ad esempio, tutte le facoltà di scienze sono ad accesso libero tranne il corso di laurea in Biologia, così come a “La Sapienza” di Roma. All’Università di Bari, invece, sono a numero chiuso soltanto Biologia e Chimica. All’Università degli Studi di Milano, invece, Geologia è l’unico corso che non prevede un test d’ingresso. L’Università di Pisa, invece, prevede anche per Biologia solo un test di valutazione.

Molti corsi di laurea in Ingegneria sono a numero chiuso. Ecco alcune eccezioni: