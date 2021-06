16 anni e incinta Italia: news

Dopo aver visto le storie di Chiara, Marika, Dalila e Swami, “16 anni e incinta Italia” torna con una nuova storia, come ogni giovedì alle 22:00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW). Ricordiamo che sul sito www.mtv.it/16annieincinta sono a disposizione novità e curiosità sulla trasmissione e su tutte le storie viste sul piccolo schermo. Scopriamo insieme invece le anticipazioni della prossima puntata!

16 anni e incinta Italia: anticipazioni

Erika sarà la protagonista del prossimo appuntamento in onda giovedì 17 giugno 2021: da quando il papà è morto, vive con la madre, i due fratelli e da poco anche con il compagno Michael a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, comune della Calabria in provincia di Cosenza. Frequenta il penultimo anno di un istituto sociosanitario e dopo aver conseguito il diploma vorrebbe diventare un’estetista, specializzata nella nail art. Michael è un ragazzo serio, che tifa Milan e lavora in un supermercato, ma già da qualche anno fa anche il cameriere. Infatti, la giovane coppia si è conosciuta proprio nel locale in cui lavorava, lui l’ha cominciata a seguire su Instagram e da lì è scoppiato l’amore.

Sebbene i due siano molto innamorati, non avrebbe voluto fare questo grande passo così presto e le rispettive famiglie non hanno approvato la decisione di continuare con la gravidanza. In ogni caso, Erika e Michael hanno subito capito quanto fosse fondamentale costruire una famiglia e, anche se sono spaventati dalla grande avventura che li aspetta, sono pronti ad affrontarla con amore, aiutandosi l’uno con l’altro. Insieme, aspettano Gabriela.

