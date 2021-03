Amici 2021 seconda puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2021 prima puntata: quando?

La seconda puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 27 marzo alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo il debutto record con 6.016.000 spettatori, pari a uno share del 28.7 per cento di share, cosa dobbiamo aspettarci da questo secondo appuntamento? “Amici è talento ed eccellenza. Una macchina creativa e produttiva senza eguali. Una scuola per giovani artisti, con un mentore unico e formidabile: Maria De Filippi”, ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Il programma viene registrato il giovedì pomeriggio, per cui sul web iniziano già a circolare le prime anticipazioni, come dal sito Isa e Chia.

Amici 2021 seconda puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 seconda puntata: spoiler

La giuria è composta sempre da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non ci sarà più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Nella prima puntata ci sono state due eliminazioni: la prima è stata quella di Gaia, cantante della squadra Arisa-Cuccarini; la seconda è quella di Esa, cantante della squadra Zerbi-Celentano che ha perso contro Raffaele, cantante della squadra Arisa-Celentano. Ricordiamo che per il terzo anno consecutivo troviamo Celli come stylist, ma per questa edizione abbiamo detto addio alle classiche tute che hanno caratterizzato l’outfit dei ragazzi dalla prima edizione ad oggi. Cantanti e ballerini portano la Griffe dei Celli Brothers (ovvero i fratelli Giampaolo e Alessia Celli, i fashion designers della Maison).

Dopo la prima manche Martina, Ibla e Alessandro sono finiti al ballottaggio. Ibla è stata eliminata. Per la seconda manche Aka7even, Giulia e Samuele, ossia tutti e 3 i componenti della squadra sconfitta, sono finiti al ballottaggio. Aka7even è finito a rischio eliminazione. Nella terza manche, Serena, Deddy e Leonardo sono finiti al ballottaggio. Aka7even e Leonardo sono stati i protagonisti del ballottaggio finale. Giulia è stata nuovamente la più votata dal pubblico presente in studio.