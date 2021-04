Amici 2021 sesta puntata: anticipazioni ed eliminazioni

Amici 2021 sesta puntata: quando?

La sesta puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 24 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Cosa è successo in questo sesto appuntamento che è andato in scena giovedì 22 aprile dagli studio Elios di Via Tiburtina a Roma? Visto che il talent show è stato registrato in Rete abbiamo trovato già giorni fa le prime anticipazioni, come dal sito Isa e Chia, riprese dal profilo Twitter, Le Emily di Quello che tutti vogliono sapere. Ospiti di questa puntata Nino Frassica e Annalisa: ma chi è stato eliminato?

Amici 2021 sesta puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre: Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 sesta puntata: spoiler ed eliminato

La giuria vede come sempre come protagonisti Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non c’è più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Dalla quarta puntata in poi c’è stata sempre e solo un’eliminazione: in questo caso quella di Enula, della squadra Zerbi-Celentano. Nella quinta puntata invece è uscita la ballerina Martina, della squadra Arisa-Cuccarini, per la gioia di Alessandra Celentano.

In questo sesto appuntamento c’è stata solo un’eliminazione. Dopo la prima manche Sangiovanni ha vinto contro Tancredi, Alessandro ha vinto contro Serena nel Guanto di Sfida, Deddy ha vinco contro Raffaele. Per la seconda manche Aka7even ha vinto contro Serena, Sangiovanni ha vinto contro Samuele e Giulia, Deddy ha battuto Aka7even. Nella terza manche Alessandro ha vinto contro Sangiovanni e contro Deddy, Serena ha vinto contro Tancredi. Deddy e Raffaele sono i due artisti a rischio eliminazione (Samuele è stato salvato per primo) e questa volta è stato svelato subito l’eliminato. Il cantante Raffaele del team Arisa-Cuccarini è stato eliminato definitivamente dal talent. Nella serata di sabato 16 aprile il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 5.784.000 spettatori, pari a uno share del 27,6 per cento.