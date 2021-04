Amici 2021 settima puntata: anticipazioni ed eliminazioni

Amici 2021 settima puntata: quando?

La settima puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 1 maggio alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Cosa è successo in questo settimo appuntamento che è andato in scena giovedì 29 aprile dagli studio Elios di Via Tiburtina a Roma? Visto che il talent show è stato registrato in Rete abbiamo trovato già giorni fa le prime anticipazioni, come dal sito Il Vicolo delle News. Ospiti di questa puntata Loredana Bertè, Giordana Angi e Nino Frassica: ma chi è stato eliminato?

Amici 2021 settima puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre: Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 sesta puntata: spoiler ed eliminato

La giuria vede come sempre come protagonisti Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non c’è più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Dalla quarta puntata in poi c’è stata sempre e solo un’eliminazione: nella quinta puntata è uscita la ballerina Martina, della squadra Arisa-Cuccarini, per la gioia di Alessandra Celentano, mentre nella sesta Raffaele del team Arisa-Cuccarini.

In questo sesto appuntamento c’è stata solo un’eliminazione che però non è stata svelata. Dopo la prima manche la squadra Peparini-Pettinelli ha sfidato il team Arisa-Cuccarini che ha perso la gara. Nella seconda manche, la squadra Peparini-Pettinelli ha sfidato il team Celentano-Zerbi che ha vinto la sfida. Nella terza manche, c’è stata ancora una volta la sfida tra la squadra Peparini-Pettinelli e il team Celentano-Zerbi che ha perso il confronto. I protagonisti dello spareggio finale sono stati Alessandro e Samuele. Anche Serena è finita al ballottaggio ma è stata salvata per prima. L’eliminato della puntata verrà svelato nella prossima puntata. Nella serata di sabato 23 aprile il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 5.831.000 spettatori pari al 27.9 per cento di share.