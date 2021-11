E’ finalmente online la nuova classifica delle migliori scuole superiori, l’edizione 2021 di Eduscopio. Se è la prima volta che lo senti nominare, sappi che Eduscopio è il portale della fondazione Agnelli. Dal 2014 si propone come alleato nella difficile scelta, da parte degli studenti di terza media, della scuola superiore alla quale iscriversi per proseguire i propri studi. Per fare questo, si dedica a un’ardua impresa, quella di stabilire le migliori scuole di ogni città italiana. Grazie a questo impegno, Eduscopio si è rivelato, negli anni, un importante punto di riferimento per le famiglie e per le scuole stesse.

Online da ieri, 11 novembre, la nuova edizione 2021/22 di Eduscopio.it, che ha raccolto le scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari. Per determinare i risultati, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, che è stato coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici ed in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie (mica pizza e fichi, insomma).

Eduscopio 2021, la classifica delle scuole superiori italiane

Non potendo riportare tutti i dati per ogni singola, città ne abbiamo scelte due tra le più importanti. Roma e Milano. Per scoprire il resto ti invitiamo a visitare il portale ufficiale di Eduscopio.

Roma

Liceo Classico: Istituto Ennio Quirino Visconti al primo posto, Liceo Torquato Tasso, al secondo,la terza posizione se l’aggiudica il Vittorio Emanuele II.

Liceo Scientifico: Istituto Augusto Righi, Giovanni Battista Morgagni, Camillo Cavour.

Licei di Scienze Umane: Istituto Giordano Bruno, Istituto Giosuè Carducci, istituto Niccolò Machiavelli.

Liceo Linguistico: Istituto Edoardo Amaldi, Istituto Virgilio, Istituto Immanuel Kant.

Istituti Tecnici Economici: Giovanni XXIII, Charles Darwin e Livia Bottardi.

Istituti Tecnici Tecnologici: Istituto Carlo Matteucci, l’Istituto Leopoldo Pirelli e l’Istituto Boaga.

Licei Artistici: Istituto Sant’Orsola, a seguire l’Istituto Via di Ripetta e il Confalonieri-De Chirico.

Milano

Liceo Classico: Il Sacro Cuore, Berchet, Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo.

Liceo Scientifico: il Leonardo da Vinci, l’Alessandro Volta e il Vittorio Veneto.

Licei scienze: Virgilio, Gian Battista Vico, Erasmo da Rotterdam

Licei linguistici: Manzoni, Maria Consolatrice, Virgilio.

Licei scientifici ‘scienze applicate’: Istituto comunità ebraica, Ernesto Breda.

Licei scienze umane: Carlo Tenca e Fabio Besta al primo e secondo posto.

Liceo artistico: Sacro Cuore al primo posto.

Istituti Tecnici tecnologici: Giovanni Giorgi, Enrico Mattei.

Istituti Tecnici Economici: Primo Levi di Bollate, Falcone-Righi di Corsico, che perde la vetta.

Istituti professionali ‘servizi’: Galilei-Luxemburg, Carlo Porta

