Film Marvel in uscita: quali sono i prossimi?

I fan della Marvel sono abituati alle attese: aspettare giorni, mesi e a volte addirittura anni per scoprire le storie dei loro personaggi preferiti. La fase 4 è terminata con Black Panther: Wakanda Forever, mentre la Fase 5 comincerà con Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il film arriverà il 15 febbraio nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L’epico film presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore, già visto nelle ultime scene della prima stagione di Loki su Disney Plus. Ecco la sinossi ufficiale:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Film Marvel in uscita: elenco fino al 2025

Ecco l’elenco completo dei film e delle serie tv Marvel in uscita prossimamente per quanto riguarda la Fase 5:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – film (15 febbraio 2023)

Secret Invasion – serie tv (su Disney+ nella primavera del 2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 – film (3 maggio 2023)

Echo – serie tv (su Disney+ nell’estate del 2023)

Loki stagione 2 – serie tv (su Disney+ nell’estate del 2023)

The Marvels – film (28 luglio 2023)

Ironheart – serie tv (su Disney+ nell’autunno del 2023)

Blade – film (3 novembre 2023)

Agatha: Coven of Chaos – serie tv (su Disney+ nell’inverno 2023/2024)

Daredevil: Born Again – serie tv (su Disney+ nella primavera del 2024)

Captain America: New World Order – film (3 maggio 2024)

Thunderbolts – film (26 luglio 2024)

Fanno parte, invece, della Fase 6 i seguenti prodotti:

Fantastic Four – film (8 novembre 2024)

Avengers: The Kang Dynasty – film (2 maggio 2025)

Avengers: Secret Wars – film (7 novembre 2025)

Per questa fase sono state inoltre fissate anche altre date, per le quali non è stato però ancora annunciato niente. Due nell’autunno del 2024 – una prima Fantastic Four e una dopo – e poi due ancora nell’inverno 2024-2025, due nella primavera del 2025 – entrambe prima di Avengers: The Kang Dynasty – e infine due nell’estate del 2025. Cosa ci dobbiamo aspettare? Senza dimenticare che dovrebbero arrivare anche i sequel di Eternals, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli e Doctor Strange nel Multiverso della follia, nonché il terzo Deadpool.