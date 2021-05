La Giornata mondiale dell’ambiente 2021 si avvicina: come ogni anno, anche il 5 giugno prossimo si celebrerà, in tutto il mondo, il World Environment Day. Promossa dalle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l’azione per la protezione del nostro ambiente, la ricorrenza è stata istituita nel 1974. Come si legge sul sito ufficiale, “non possiamo tornare indietro nel tempo, ma possiamo coltivare alberi, rendere verdi le nostre città, riorganizzare i nostri giardini, cambiare la nostra dieta e ripulire fiumi e coste. Siamo la generazione che può fare pace con la natura“. Ed allora, è il nostro momento, quello di attivarci affinché non tutto vada perduto. A questo proposito, sono dedicate le frasi che seguono, le più belle sull’ambiente che ci circonda e che dobbiamo a tutti i costi salvaguardare.

Le più belle frasi sulla salvaguardia dell’ambiente

“Inquinando l’acqua limpida con la melma non troverai mai acqua potabile”. – Eschilo

“Il piacere è la prova della Natura, il suo segno di approvazione. Quando l’uomo è felice, è in armonia con se stesso e con il suo ambiente.” – Oscar Wilde

“La Terra è nostra madre. Nonostante il nostro desiderio di fare del male a nostra madre, ci amerà sempre per sempre. “

“Se non permettiamo alla terra di produrre bellezza e gioia, alla fine non produrrà nemmeno cibo”. – Joseph Wood Krutch

“La natura non dice mai una cosa e la saggezza un’altra.” – Giovenale, Satira

“ Se l’umanità deve vivere a lungo, devi pensare come la Terra, agire come la Terra ed essere la Terra perché questo è quello che sei. ” – Sadhguru

“La più grande minaccia per il nostro pianeta è la convinzione che qualcun altro lo salverà.” – Robert Swan

“Coltiviamo la natura in modo che possiamo avere un futuro migliore.”

“La conservazione è uno stato di armonia tra uomo e terra”. – Aldo Leopold

“Non sprecare la più piccola cosa creata, perché i granelli di sabbia fanno le montagne e gli atomi l’infinito.” – E. Knight

“Quello che stiamo facendo alle foreste del mondo non è che un riflesso speculare di ciò che stiamo facendo a noi stessi e agli altri.” – Mahatma Gandhi

“Posso trovare Dio nella natura, negli animali, negli uccelli e nell’ambiente”. – Pat Buckley

“Gli uccelli sono indicatori dell’ambiente. Se sono in difficoltà, sappiamo che presto saremo nei guai ”. – Roger Tory Peterson

“L’ambiente è dove ci incontriamo tutti; dove tutti abbiamo un interesse reciproco; è l’unica cosa che tutti noi condividiamo.” – Lady Bird Johnson

