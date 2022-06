La casa di carta: Corea in streaming: dove vederlo

La casa di carta: Corea in streaming: da quando

La casa di carta: Corea è il tanto atteso remake dell’omonima serie televisiva spagnola che negli ultimi anni ha riscosso davvero molto successo (e che narra la storia di un gruppo di rapinatori composto da nove persone: Tokyo, Mosca, Denver, Berlino, Nairobi, Rio, Helsinki, Oslo e il Professore che è l’ideatore del colpo). Il progetto è stato reso noto esattamente due anni fa: la BH Entertainment e la Zium Content stavano sviluppando questo remake e a dicembre 2020 si è aggiunta Netflix al progetto. Non a caso i sei episodi previsti per questa stagione saranno disponibili sulla famosa piattaforma di streaming a partire dal 24 giugno. Ricordiamo che Netflix mette a disposizione un piano Base a 7,99 euro (per una persona), un piano Standard a 12,99 euro (due persone contemporaneamente possono usarlo) e un piano Premium a 17,99 euro (quattro persone contemporaneamente possono usarlo).

La casa di carta: Corea in streaming: cast e trama

Ecco la trama ufficiale della serie tv La casa di Carta: Corea:

In un ipotetico futuro ambientato intorno la metà degli anni 2020, Corea del Nord e Corea del Sud vengono unificate dopo anni di conflitti, dando vita ad un area economica congiunta e di conseguenza ad nuova valuta comune. Il Professore, una mente criminale e stratega, arruola così una banda di rapinatori per progettare di portare a termine una rapina nella Zecca di Stato coreana, ma durante l’operazione ci saranno tanti imprevisti.

Nel cast della serie troviamo Park Hae-soo, che nella serie Squid Game ha interpretato Cho Sang-woo, amico di infanzia del protagonista Seong Gi-hun. Ecco tutti gli attori presenti:

Yoo Ji-tae: Professore

Jeon Jong-seo: Tokyo

Park Hae-soo: Berlino

Lee Won-jong: Mosca

Kim Ji-hoon: Denver

Jang Yoon-ju: Nairobi

Lee Hyun-woo: Rio

Kim Ji-hun: Helsinki

Lee Kyu-ho: Oslo

La casa di carta: altri spin-off

Per tutti gli amanti de La Casa di Carta ricordiamo che è stato annunciato anche uno spin-off dedicato a Berlino: “Questa rapina potrebbe finire, ma la storia continua”. Si pensa essere una serie incentrata interamente su uno dei personaggi più amati e chiacchierati, ossia Berlino, interpretato dall’attore Pedro Alfonso. Ci saranno anche altri spin-off prossimamente?

