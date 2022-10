Last Call X Factor 2022: le anticipazioni

X Factor 2022: le novità

Manca poco alla fase dei Live di X Factor 2022 che ha preso il via su Sky Uno giovedì 15 settembre, in streaming su NOW. Francesca Michielin è la nuova conduttore al posto di Ludovico Tersigni ed anche la giuria è totalmente rivoluzionata, composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Dopo tre puntate di Audizioni e due di Bootcamp, cosa ci dobbiamo aspettare prima di entrare nel vivo della gara? Una puntata con un meccanismo inedito che vi andiamo subito a spiegare.

X Factor 2022: come funziona

Nelle prime tre puntate abbiamo assistito alle Audition in cui sono stati selezionati gli artisti con almeno tre sì che sono riusciti ad accedere ai Bootcamp. Dopo i Bootcamp (6 e 13 ottobre) con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie è arrivato il tempo dei Last Call. Per la prima volta i mentori delle squadre dovranno prendere delle decisioni di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano. Ogni giudice farà la sua selezione ed i colleghi commenteranno da una saletta, esprimendo i loro pareti. Da questo momento i giudici diventano avversari, giocando a carte scoperte. Ogni giudice vedrà le esibizioni dei sei artisti del proprio team e di volta in volta sceglierà se meritano la tanto ambita sedia oppure devono scendere dal palco. Al termine della puntata avremo la rosa dei 12 concorrenti pronti a partecipare ai Live a partire dal 27 ottobre.

X Factor 2022: anticipazioni Last Call

Ecco gli artisti che ritroviamo in gara e che si sfideranno per ogni squadra. Nel team di Rkomi troviamo:

Delì Lin , 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi

, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi Manel , 21enne bolognese di origini marocchine

, 21enne bolognese di origini marocchine la band The violet end che ha portato un loro inedito

end che ha portato un loro inedito Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Filippo Ricchiardi, in arte Fil Ricchiardi , 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada

, 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada Marco Zanini , ventenne milanese

, ventenne milanese Wiem , ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine

, ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Cecilia Quaranta ( Talea ), musicista 23enne di Jesi (Ancona)

), musicista 23enne di Jesi (Ancona) Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

, 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano i Nervi , quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze

, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze Francesca Rigoni ( Inverno ), social media manager di 26 anni di Arzignano

), social media manager di 26 anni di Arzignano i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Irene Pignatti

Martina Baldaccini ( Marla ), 27enne artista di strada originaria di Carbonia, in Sardegna, e ora a Roma

), 27enne artista di strada originaria di Carbonia, in Sardegna, e ora a Roma Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

l’insegnante di canto Cinzia Zaccaroni , 34enne di Crevalcore (Bologna)

, 34enne di Crevalcore (Bologna) i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

