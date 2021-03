Serale Amici 2021: chi firma gli abiti dei concorrenti

Serale Amici 2021: chi firma le tute dei concorrenti

Anche per questa ventesima edizione Giampaolo Celli firma l’abbigliamento dei concorrenti del serale di Amici 2021, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Per il terzo anno consecutivo troviamo Celli, tuttavia diciamo addio alle classiche tute che hanno caratterizzato l’outfit dei ragazzi dalla prima edizione ad oggi. Cantanti e ballerini portano la Griffe dei Celli Brothers (ovvero i fratelli Giampaolo e Alessia Celli, i fashion designers della Maison).

Serale Amici 2021: i look della prima prima puntata

Come si è visto al debutto di sabato 20 marzo 2021, oltre ai 100 abiti per il corpo di ballo, i fratelli Celli hanno creato delle giacche dal tocco glam per i ragazzi in gara, come quelle indossate da Ibla e Deddy. L’allievo Esa, invece, in anteprima ha scelto un chiodo con borchie che fa parte della nuova collezione dei fratelli Celli e nelle prossime puntate ne vedremo altri ancora. In questa prima puntata la prima concorrente ad essere stata eliminata è stata Gaia, cantante della squadra Arisa-Cuccarini; la seconda è stata quella di Esa, cantante della squadra Zerbi-Celentano che ha perso contro Raffaele, cantante della squadra Arisa-Celentano. La giuria è composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, mentre non c’è più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale, ma Stephane Jarny.

Chi sono i fratelli Celli

La Maison Celli è nel settore da oltre 60 anni nel campo degli abiti da sposa fatti a mano: nel corso degli anni sono riusciti a diventare sponsor ufficiale di “Miss Italia“, inoltre Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto per la Prima Comunione di Chanel una creazione della Maison Celli; altri vestiti sono stati creati per le protagoniste di alcuni show televisivi, tra queste Valeria Marini, Eva Grimaldi, Manuela Arcuri. Sempre sul piccolo schermo hanno collaborato con il reality show Grande Fratello, col quale ha curato ha curato i look di Iva Zanicchi, opinionista in studio al fianco di Cristiano Malgioglio e dal 2018 nel talent show Amici, creando le tute per i concorrenti della squadra bianca e blu. Ma non solo, infatti la famiglia Celli è stata la protagonista de “L’atelier delle Meraviglie“, programma andato in onda su Real Time lo scorso anno e che tornerà con una seconda stagione.