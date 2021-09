Sex Education 3: l’annuncio ufficiale

Netflix ha svelato la data di pubblicazione della terza stagione di Sex Education, che sarà disponibile con otto nuove puntate in tutti i Paesi in cui il servizio in streaming è attivo dal 17 settembre 2021. La serie è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. La squadra di sceneggiatori ha al suo interno Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey e Alice Seabright, con il contributo di Jodie Mitchell. La terza stagione vede dietro la macchina da presa Ben Taylor e Runyararo Mapfumo. Laurie Nunn, Ben Taylor e Jamie Campbell sono i produttori esecutivi.

Sex Education 3: la trama

“È un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora”, ecco la sinossi ufficiale di questa terza stagione.

Sex Education 3: il cast

Nel cast storico troviamo:

Asa Butterfield: Otis Milburn

Gillian Anderson: Jean Milburn

Ncuti Gatwa: Eric Effiong

Emma Mackey: Maeve Wiley

Connor Swindells: Adam Groff

Kedar Williams-Stirling: Jackson Marchetti

Alistair Petrie: Michael Groff

Mimi Keene: Ruby Matthews

Aimee Lou Wood: Aimee Gibbs

Chaneil Kular: Anwar

Simone Ashley: Olivia Hanan

Tanya Reynolds: Lily Iglehart

Mikael Persbrandt: Jakob Nyman

Patricia Allison: Ola Nyman

James Purefoy: Remi Milburn

Sami Outalbali: Rahim

Chinenye Ezeudu: Vivienne Odusanya

Edward Bluemel: Sean Wiley

Tra le new entry troviamo Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, all’esordio attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové che veste i panni di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.