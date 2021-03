The Falcon and the Winter Soldier: trama e anticipazioni

The Falcon and the Winter Soldier: trama

The Falcon and The Winter Soldier ha esordito su Disney+ venerdì 19 marzo 2021 e vede protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). “Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo, mentre Sam Wilson, alias The Falcon, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme”, si legge nella trama ufficiale della serie.

The Falcon and the Winter Soldier: anticipazioni

Nella prima puntata che è disponibile dallo scorso 19 marzo abbiamo visto Sam rinunciare allo scudo che gli ha donato Captain America, che nel frattempo è invecchiato e non è chiaro se sia morto davvero o sia stato dichiarato morto solo per evitare inutili domande. La sua vita però non è tutta rose e fiori infatti la sorella ha problemi di denaro, visto che è sparita insieme ai figli dopo lo schiocco di dita di Thanos e ora ricominciare è difficile per tutti. Anche per Bucky che invece deve vedersela con i suoi demoni interiori e anche con persone a cui ha fatto del male in passato.

Nel cast principale troviamo:

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Winter Soldier

Daniel Brühl: Helmut Zemo

Emily VanCamp: Sharon Carter

Wyatt Russell: John Walker / U.S. Agent

Clé Bennett: Lemar Hoskins

Georges St-Pierre: Batroc il Saltatore.

Erin Kellyman: Karli Morgenthau

The Falcon and the Winter Soldier: debutto

La serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier ha esordito come la più vista di sempre su Disney+ durante il suo weekend di apertura, da venerdì 19 marzo a domenica 22 marzo, e come titolo più visto in assoluto per lo stesso periodo di tempo su base mondiale, includendo anche i mercati Disney+ Hotstar. La serie, insieme alla prima serie live-action Marvel Studios, WandaVision, e alla seconda stagione della serie Lucasfilm The Mandalorian, sono le tre serie originali Disney+ più viste al loro debutto nel weekend di apertura fino ad oggi.

