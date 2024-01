Università, accademie e scuole di moda e design a Roma

Creatività, arte e una solida formazione: sono i fattori essenziali per progettare il futuro e realizzarsi lavorativamente nel mondo della moda e design. Studiare nelle Accademie, negli Istituti, nelle Università e nelle Scuole di Moda di Roma, vi permette di acquisire competenze specifiche nel settore grazie ad una preparazione all’avanguardia.

Erogati grazie a lezioni teoriche e pratiche, questi corsi forniscono agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con fiducia e competitività il mondo del lavoro ed è arricchita da workshop, stage, progetti speciali ed eventi di moda. Vediamo insieme quali sono le possibilità di studio a Roma!

Indice

Corsi di Moda e Design a Roma: l’offerta formativa complessiva

Non ci stupiamo che a Roma ci sia un’ampia offerta formativa in tema moda e design, visto l’immenso patrimonio artistico e culturale di questa città che è da sempre fonte di ispirazione per i giovani talenti. Alcuni degli studenti che si sono formate nella cosiddetta “Scuola Romana degli Stilisti” hanno oggi intrapreso percorsi lavorativi di eccellenza e carriere di grande di successo e i loro nomi sono noti e apprezzati in tutto il mondo. Ecco le università, accademie e scuole a disposizione.

Università di Moda e Design a Roma

Università di Moda e Design a Roma non ce ne sono tante, in realtà solo una e stiamo parlando dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. La Sapienza è un’Università Statale di grandissime dimensioni, con un numero di iscritti che supera i 60mila studenti, rendendola una delle università più grandi d’Europa.

Questa università cresce e amplia ogni anno di più la sua offerta formativa, diventando uno dei centri accademici più prestigiosi del Bel Paese. La Sapienza ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della cultura, della scienza e della ricerca nel corso della sua storia. Molti illustri studiosi, scienziati e intellettuali italiani e stranieri hanno fatto parte del corpo docente dell’ateneo, e molyi laureati sono diventati figure di spicco nelle rispettive discipline.

Accademie di Moda a Roma

Le accademie di Moda e Design a Roma invece sono 9: NABA, Accademia Costume&Moda, Istituto Pantheon, IED, Accademia del Lusso, Accademia Italiana di Moda, Design e Fotografia, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, Rome University of Fine Arts, ABA Roma.

La NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è la più grande tra le Accademie di Belle Arti in Italia riconosciute dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dal MIUR. La sede romana della NABA occupa due edifici storici del Novecento nel quartiere Ostiense. Il campus si estende su 6000 mq e ospita laboratori di fashion design, media design, visual arts, una biblioteca, spazi studio e ristoro.

Lo IED è un network di alta formazione in ambito creativo: la sede romana ospita corsi in arti visive, comunicazione, design e moda e ha tre sedi: il polo in via Branca 122, quello in via Casilina 47 e la sede storica in via Alcamo 11.

L’Accademia del Lusso è una scuola di formazione incentrata sulla moda e sul lusso. A Roma ci sono due sedi: la prima si trova in Piazza di Spagna 9, luogo di sfilate indimenticabili e simbolo dell’eternità della città. La seconda è in via Matera 18, in cui si tengono i laboratori di progettazione moda, visual merchandising e styling.

L’Accademia Costume&Moda è un istituto AFAM con sede principale a pochi passi dal Castel Sant’Angelo in un Villino progettato nel 1925. La struttura possiede aule con ampie finestre, laboratori sartoriali e di shooting, aule PC e spazi multimediali. Inoltre c’è anche la Biblioteca-Emeroteca “Fiamma Lanzara”, unico centro culturale di moda nel Lazio, all’interno del quale sono presenti oltre 4.500 libri e i 12.000 riviste.

L’Istituto Pantheon è un ente formativo che si pone l’ambizioso obiettivo di essere il punto di riferimento per la formazione dei creativi in Italia e all’estero. L’Istituto collabora infatti con enti internazionali di sommo prestigio, come Istituti di Design Europei e Cinesi.

L’Accademia Italiana di Moda, Design e Fotografia è una delle istituzioni più prestigiose in Italia per quanto riguarda la formazione artistica. Le aree didattiche dell’accademia sono: Moda, Design, Fotografia, Grafica, Gioiello e Comunicazione.

L’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie è un’accademia specializzata nell’insegnamento del design, delle arti visive, della progettazione ed arti applicate, della comunicazione e didattica dell’arte. Le aree didattiche riguardano Product Design, Game Design, Fashion Design, Media Design, Graphic Design e Advertising, Comunicazione, Interior Design.

La Rome University of Fine Arts è un’accademia che offre formazione universitaria nel campo dell’Arte, del Design, dell’Audiovisivo, della Moda, del Game, della Comunicazione visiva e della Media Art. Le aree didattiche riguardano Arte, Design, Audiovisivo, Moda, Game, Comunicazione visiva e Media Art.

L’Accademia di Belle Arti di Roma è una delle principali Accademie di Belle Arti italiane che svolge un ruolo fondamentale nella formazione artistica e creativa. Fondata con l’obiettivo di promuovere l’arte e il design, l’Accademia di Belle Arti Roma mette a disposizione una vasta gamma di corsi e programmi di studio che attraggono numerosi studenti talentuosi.

Scuole di Moda e Design a Roma

Le altre scuole di Moda e Design a Roma sono due: la Maiani Accademia Moda e la Scuola Internazionale di Comics.

La Maiani Accademia Moda è un Ente di formazione accreditato Regione Lazio, per il rilascio di attestati di qualifica professionale di primo livello accademico, EQF. L’attività didattica è di alta formazione accademica, artistica, professionale e di ricerca che riguarda i settori della moda, del costume, dell’arte, del design e della modellistica in tutte le sue fasi.

La Scuola Internazionale di Comics è una accademia dedicata alla formazione nel campo delle arti figurative: questa realtà si è evoluta negli anni come accademia delle Arti visive, grafiche, digitali, letterarie e musicali.

Migliore Accademia di Moda e Design a Roma

Qual è la migliore Accademia di Moda e Design a Roma? In realtà scegliere la migliore non è facile perché si tratta di una scelta soggettiva, visto che una scuola può avere delle caratteristiche che fanno al caso di uno studente piuttosto di un altro. Sono davvero tanti i fattori da tenere in considerazione, ma ci sono anche dei riscontri oggettivi, come la classifica QS World University Rankings – una delle più autorevoli classifiche mondiali per quanto riguarda il mondo accademico che ha posizionato NABA come prima Accademia di Belle Arti italiana e, inoltre, rientra nella Top 100 delle università mondiali per il settore Art & Design.

Un altro fattore da considerare è sicuramente quello dei costi: allora vediamo insieme quali sono le rette di queste realtà!

Studiare Moda e Design a Roma i costi

Per quanto riguarda i costi per studiare Moda e Design a Roma, le rette cambiano in base al corso scelto ed inoltre ci sono sconti attraverso borse di studio ed agevolazioni:

NABA : da un minimo di 7.860 euro a un massimo di 19.500 euro per quanto riguarda i corsi di laurea triennale; per la magistrale il costo minimo è di 9.600 euro, il massimo 19.500 euro per i cittadini europei ed EFTA; per i master la retta di frequenza è fissa e ammonta a 16.900 euro

: da un minimo di 7.860 euro a un massimo di 19.500 euro per quanto riguarda i corsi di laurea triennale; per la magistrale il costo minimo è di 9.600 euro, il massimo 19.500 euro per i cittadini europei ed EFTA; per i master la retta di frequenza è fissa e ammonta a 16.900 euro IED : le rette di frequenza variano dai 6.700 euro ai 16.400 euro a seconda del reddito; per i master il costo totale varia dai 9.800 euro ai 20.100 euro

: le rette di frequenza variano dai 6.700 euro ai 16.400 euro a seconda del reddito; per i master il costo totale varia dai 9.800 euro ai 20.100 euro ACCADEMIA DEL LUSSO : la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro

: la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro ACCADEMIA COSTUME MODA : i costi dei corsi di primo livello si aggirano intorno ai 12 mila euro all’anno; per i corsi di secondo livello invece è di 13 mila euro all’anno; per i master parliamo di circa 17 mila euro

: i costi dei corsi di primo livello si aggirano intorno ai 12 mila euro all’anno; per i corsi di secondo livello invece è di 13 mila euro all’anno; per i master parliamo di circa 17 mila euro ISTITUTO PANTHEON : la retta annuale dei corsi di laurea ammonta a circa 12mila euro

: la retta annuale dei corsi di laurea ammonta a circa 12mila euro ACCADEMIA ITALIANA DI MODA, DESIGN E FOTOGRAFIA : i costi per i corsi triennali va dai 7.700 euro ai 9.300 euro; per i corsi biennali varia da 8.300 euro a 9.900 euro

: i costi per i corsi triennali va dai 7.700 euro ai 9.300 euro; per i corsi biennali varia da 8.300 euro a 9.900 euro ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE : la retta annuale dovrebbe ammontare a circa 6.000/7.000 euro

: la retta annuale dovrebbe ammontare a circa 6.000/7.000 euro ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS: per i corsi triennali si va da un minimo di 7 mila euro a un massimo di 12 mila. I costi dei corsi di durata biennale variano invece da un minimo di circa 6 mila euro a un massimo di circa 9 mila euro. Per i Master i costi si aggirano intorno ai 10-13 mila euro.

Minori i costi delle pubbliche Sapienza e Aba Roma che non superano i 5mila euro.