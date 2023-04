Il Corso Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali fa parte della Classe di Laurea L-36. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La Classe di Laurea L-36 riguarda un corso di studi della durata di tre anni, alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Per ottenere il titolo di studio, gli iscritti al corso di laurea devono possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico e saper utilizzare il metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa.

I laureati sono in grado, inoltre, di sostenere discorsi, in forma scritta e orale, in almeno due lingue straniere, di cui una europea, sia per lo scambio di informazioni generali che nel loro ambito specifico di competenza.

Ti stai chiedendo in quali università italiane puoi iscriverti alla facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

L-36 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-36 è a disposizione degli studenti sia nelle università statali, sia nelle università telematiche, di cui parleremo in seguito in maniera approfondita.

Sono diversi i corsi relativi a questa classe di laurea, ognuno con un curriculum differente specializzato in determinate materie, in modo da formare specifiche figure professionali. Nonostante questo, è sempre garantita l’interdisciplinarità della formazione, finalizzata a fornire agli studenti conoscenze nei settori giuridico, economico, politologico, sociologico e storico. Tra le università statali che erogano il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali segnaliamo:

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Firenze

Università degli Studi di Milano

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Oltre agli atenei classici, anche le università telematiche offrono corsi di laurea in Scienze Politiche: scopriamo insieme tutti i vantaggi dei percorsi di studio online della classe L-36.

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali nelle Università Telematiche

Le Università Telematiche che erogano il corso L- 36 in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali online sono eCampus, Unimarconi, Mercatorum e Unicusano.

eCampus, con la laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali, viene valutata positivamente per la possibilità di definire piani di studio altamente personalizzati e per la disponibilità dei docenti.

Unimarconi, con il corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è apprezzata dagli studenti perché investe anche sul mercato internazionale, permettendo loro di intraprendere una carriera solida con moltissimi sbocchi professionali.

Mercatorum, infine, riceve commenti positivi per la possibilità che offre di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro.

Unicusano, invece, viene vista come attenta alle esigenze del singolo studente, con un’alta qualità della didattica.

Uno dei motivi per cui c’è molta indecisione sulla scelta di iscriversi o meno nelle università telematiche è quello di credere che non abbiano la stessa validità di quelle statali. Ma si tratta di una falsa credenza. I corsi di laurea online, infatti, sono riconosciuti dal MIUR e per questo motivo hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle università classiche, ma con dei vantaggi: le lezioni si svolgono da remoto, questo vuol dire che gli studenti non devono recarsi in sede, ma sono messe a disposizione delle aule virtuali a cui è possibile collegarsi con un semplice click. Anche il materiale didattico si può trovare interamente sul portale dell’ateneo e in questo modo i costi sono ridotti: le spese sono più basse rispetto alle università statali, anche perché ogni università online ha delle agevolazioni e convenzioni a cui i futuri studenti possono attingere per avere degli sconti sulla retta finale.

Ti stai chiedendo quale lavoro si può svolgere una volta conseguita la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali? Scopriamolo insieme.

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Sono numerosi i settori nei quali si può trovare impiego una volta terminati gli studi nella classe di laurea L-36: organizzazioni private nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore, risorse umane, giornalismo, investigazione.

Inoltre, grazie a questa laurea è possibile intraprendere l’iter per diventare consulente del lavoro, che consiste in un periodo di praticantato presso lo studio di un consulente iscritto all’albo da almeno 5 anni, nel superamento dell’Esame di Stato e nell’iscrizione all’Albo. Un’altra strada che si può intraprendere è quella per diventare giornalista: in questo caso bisogna svolgere un praticantato presso una redazione giornalistica o in alternativa aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Infine, bisogna superare l’esame di idoneità per ottenere il tesserino da Giornalista Pubblicista.

Per far muovere i primi passi nel mondo del lavoro ai propri studenti, gli atenei telematici come quelli tradizionali prevedono, in accordo con enti pubblici e privati, l’obbligo di svolgere tirocini e/o stage formativi.

L-36: cosa si può insegnare?

I 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ottenuti con la laurea breve in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali non sono sufficienti per accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Per iscriversi è necessario conseguire altri 120 CFU, che si possono acquisire grazie ad un titolo di studio magistrale o specialistico.

Se desideri insegnare, quindi, potresti iscriverti ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale, che possono essere considerati la continuazione “naturale” di L-36:

LM 52 – Relazioni Internazionali

LM 62 – Scienze della Politica

Una volta conseguito il titolo di studio magistrale, potrai iscriverti alle seguenti classi di concorso:

A-18 Filosofia e Scienze Umane

A-46 Scienze giuridico-economiche

Superato il concorso, potrai insegnare diritto, economia, relazioni internazionali, diritto e legislazione turistica, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nei licei e negli istituti tecnici.

Vuoi iscriverti alla classe di laurea L-36? Compila il form sottostante e un nostro consulente esperto ti ricontatterà per guidarti nelle pratiche di immatricolazione e per chiarire ogni tuo dubbio.