La laurea telematica in Scienze della Nutrizione rappresenta un percorso di formazione che suscita sempre maggior interesse. Il vasto campo di applicazione e la richiesta sempre maggiore di professionisti ed esperti dell’alimentazione e del benessere fanno di Scienze della Nutrizione uno dei percorsi di studio più ambiti e interessanti.

La Laurea in Scienze della Nutrizione Online si divide in due cicli di studio, quello triennale di primo livello, indirizzato a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore, e quello della laurea magistrale, specifico per chi è già in possesso di una laurea triennale.

Il titolo di studio che le Università Online riconosciute dal MIUR rilasciano è equivalente a quello delle università statali: studiando da casa potrai dunque conseguire un titolo di studio avente valore legale e utilizzabile in tutti i campi previsti dalla legge.

Scienze della Nutrizione online appartiene alla classe di laurea in scienze delle tecnologie agro-alimentari (L-26) e viene spesso erogata dalle facoltà di Agraria, mentre il naturale proseguimento per chi intende specializzarsi è rappresentato dal corso di studi in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61).

La formazione consente ai laureati di possedere adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, della chimica, della biologia e dell’informatica, specificatamente orientate ai loro aspetti applicativi nelle scienze e tecnologie lungo l’intera filiera produttiva degli alimenti.

Il percorso formativo consente ai laureati in Scienze della Nutrizione on line di conoscere i metodi disciplinari di indagine ed essere in grado di utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché di finalizzare le conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi applicativi lungo l’intera filiera produttiva degli alimenti.

Se sei alla ricerca di un corso di laurea in Scienze della Nutrizione online leggi con attenzione le prossime sezioni di questa guida. Troverai tutte le informazioni relative ai corsi, alle Università che li erogano, alle modalità di immatricolazione e frequenza: avrai inoltre informazioni sul piano di studi e su quanto costa studiare in un ateneo on line.

Corsi di Laurea in Scienze della Nutrizione online: le opzioni disponibili

Chi intende iscriversi ad un corso di Scienze della Nutrizione online può scegliere attualmente tra i seguenti percorsi di studio:

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26)

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione (LM-61)

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche (L-13)

Corso di Laurea Triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr)

Il percorso triennale della laurea online in Scienze della Nutrizione (L-26) consente agli studenti che lo scelgono di diventare esperti in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia. Il corso si prefigge una serie di obiettivi, che andiamo ad elencare, come da indicazioni del MIUR, e consente ai laureati di:

Avere una visione completa delle attività e delle problematiche dalla produzione al consumo degli alimenti (dal campo alla tavola) e saper garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti

Avere padronanza dei metodi chimici, fisici, sensoriali e microbiologici per il controllo e la valutazione degli alimenti

Conoscere i sistemi di gestione della sicurezza , della qualità e dell’igiene

Padroneggiare i principi della alimentazione umana ai fini della prevenzione e protezione della salute

Possedere gli elementi e principi di conoscenza della legislazione alimentare

Avere la capacità di svolgere compiti tecnici, di programmazione e di vigilanza nelle attività di ristorazione e somministrazione degli alimenti

Avere la capacità di coordinare i molteplici saperi e le diverse attività legate agli alimenti ed alla alimentazione, nonché le competenze per intervenire nelle diverse fasi di programmazione, produzione, controllo e distribuzione di specifiche categorie alimentari

Possedere la capacità di coordinare le diverse attività legate alla gastronomia

La laurea online in Scienze dell’Alimentazione online (L-26) consente di trovare impiego in vari campi nel settore pubblico e privato:

Nella catena di controllo dei processi di produzione , conservazione e trasformazione degli alimenti

Nella valutazione della qualità e delle caratteristiche chimiche, fisiche, sensoriali, microbiologiche e nutrizionali dei prodotti finiti, semilavorati e delle materie prime

, fisiche, sensoriali, microbiologiche e nutrizionali dei prodotti finiti, semilavorati e delle materie prime Nella programmazione ed il controllo degli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza dei prodotti alimentari

Nella preparazione e la somministrazione dei pasti in strutture di ristorazione collettiva

in strutture di ristorazione collettiva Nella gestione della qualità globale di filiera , anche in riferimento alle problematiche di tracciabilità dei prodotti

Nella didattica, la formazione professionale, il marketing e l'editoria pertinenti alle scienze e tecnologie alimentari

, la formazione professionale, il marketing e l’editoria pertinenti alle scienze e tecnologie alimentari Nelle attività connesse alla comunicazione, il giornalismo ed il turismo eno-gastronomico

La laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione online (LM-61) perfeziona e approfondisce le aree disciplinari trattate nel corso di laurea triennale in relazione all’indirizzo di studio scelto.

Dal punto di vista degli sbocchi professionali l’aspetto più interessante riguarda la possibilità da parte del laureato nella classe di corso (LM-61) di iscriversi, previo superamento dell’esame di stato, all’Albo dei Biologi Nutrizionisti ed esercitare la professione autonomamente.

A tal proposito è opportuno specificare che le professioni di Nutrizionista e Dietista, seppur apparentemente simili, hanno in realtà prerogative specifiche e, soprattutto, un percorso formativo diverso. Per diventare dietista, infatti, è necessario aver conseguito una laurea triennale in dietistica, titolo facente parte della classe di laurea L/SNT3 lauree in professioni sanitarie tecniche. Attualmente, però, questo percorso di studi può essere intrapreso solamente in un ateneo tradizionale, in quanto nessuna università telematica eroga il corso di laurea in dietistica on line.

Tornando alla laurea on line in Scienze della Nutrizione (LM-61), essa consente inoltre ampie possibilità d’impiego in aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche e in laboratori di controllo e sperimentazione di tecnologie e prodotti alimentari.

Anche il settore pubblico offre vari sbocchi professionali, come ad esempio l’impiego negli enti sanitari nazionali e regionali per le attività di monitoraggio e progettazione dei programmi nutrizionali. La laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione consente inoltre di accedere alle classi di concorso per l’insegnamento negli istituti tecnici e professionali.

Chi intende Laurearsi in Scienze della nutrizione online può intraprendere lo studio delle Scienze Biologiche (L-13). Molti infatti sono i punti di contatto tra i programmi e le aree didattiche che le Università telematiche propongono: in questo caso la preparazione e gli sbocchi professionali saranno maggiormente rivolti allo studio e all’analisi chimica e biologica dei componenti e dei valori nutrizionali degli alimenti, così come al monitoraggio e controllo e l’impiego nei laboratori sia di enti pubblici che privati nella ricerca, controllo e monitoraggio di tipo bio-sanitario.

Chi intende prendere la laurea in scienze della Nutrizione on line tra quelle riconosciute dal MIUR può optare infine per il corso della durata triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr).

La base didattica del corso consente di :

avere le conoscenze di base per l’analisi critica dei sistemi gastronomici costituiti dai processi di produzione, trasformazione e consumo del cibo, nel quadro di una sostenibilità sistemica

avere una grande conoscenza dei sistemi gastronomici attraverso viaggi didattici, casi di studio sul campo e tirocini

acquisire la capacità di elaborare criticamente le informazioni connesse alle scienze gastronomiche

sviluppare una capacità di analisi critica delle modalità con cui si sviluppano, evolvono e si modificano le molteplici relazioni tra uomo e cibo nel tempo e nello spazio

Il laureato in Gastronomia, Ospitalità e Territori troverà impiego presso enti pubblici e privati come esperto in grado di progettare e gestire sistemi riguardanti i processi produttivi, i legami tra territorio e cibo e la loro valenza socio-culturale. Saprà valorizzare i prodotti e gestire l’innovazione dei processi di produzione, con una speciale attenzione per i temi legati alla sostenibilità.

Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione: i corsi disponibili

Se stai pensando di iscriversi a una laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione online attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Università San Raffaele: Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26)

eCampus: Scienze Biologiche (L-13)

Mercatorum: Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr)

Il corso di laurea triennale in Scienze della Nutrizione online si articola lungo un percorso alla fine del quale lo studente deve aver accumulato 180 Crediti Formativi, tra esami, esercitazioni, frequenza online ed eventuali altre attività previste dal piano di studi.

Il Corso di Studio in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26) erogato dall’Università Telematica San Raffaele ha come obiettivo la formazione culturale, scientifica e applicativa di una figura professionale qualificata che possa operare nell’ambito delle tecnologie agro-alimentari, dell’alimentazione e della gastronomia.

Gli obiettivi specifici per la formazione di questa figura professionale si articolano e collocano nelle quattro aree disciplinari di base, delle scienze e tecnologie alimentari, delle discipline economiche e giuridiche e delle scienze gastronomiche.

Accanto allo studio delle proprietà chimico – fisiche degli alimenti sarà importante anche la preparazione riguardante le principali teorie economiche, commerciali e di marketing in materia di alimenti e gastronomia (compresa la conoscenza delle principali norme di legge, nazionali ed europee, che trovano applicazione nel settore commerciale e alimentare). Interessante e stimolante anche gli aspetti del corso legati alle tematiche della gastronomia di stampo interdisciplinare, storico-geografico e socio-antropologico, mirate a definire il cibo come elemento culturale nella vita dell’uomo.

Chi intende conseguire una laurea triennale in Scienze della Nutrizione on line può optare anche per il corso in Scienze Biologiche (L-13) erogato dall’Università Telematica eCampus. Questo corso di approccio multidisciplinare si caratterizza per una didattica incentrata sugli ambiti disciplinari di tipo matematico-statistico, fisico, chimico e biochimico. Importanti sono anche gli aspetti legati alle attività pratiche di laboratorio, le esercitazioni interattive e il tirocinio previsto in idonee strutture come laboratori e aziende del settore bio-sanitario, ambientale e alimentare. Per quest’ultimo aspetto occorre ovviamente tenere presenti le limitazioni dovute all’emergenza covid.

Una terza valida opzione per chi intende conseguire la laurea triennale in Scienze della Nutrizione online è offerto dall’Ateneo Telematico Mercatorum, che propone il corso in Gastronomia, Ospitalità e Territorio (L-Gastr), erogato in due indirizzi:

Gastronomia, Ospitalità e Territorio

Gastronomia, Ospitalità e Territorio – Indirizzo Enologia e Viticoltura

Il corso in entrambi i casi concentra la propria formazione di base sugli aspetti legati alla cultura del cibo, alla relazione con il territorio, alla produzione gastronomica e alla valorizzazione delle materie alimentari e delle pratiche legate alla sostenibilità.

Il laureato del primo indirizzo diventa dunque un esperto dei processi produttivi, dei legami tra cibi e territori, delle loro valenze socio culturali, economiche e ambientali, sa valorizzare nuovi prodotti e concepire nuove esperienze gastronomiche e modalità di consumo, ha una spiccata sensibilità verso l’innovazione di processo e di prodotto e la qualità alimentare, come verso i rapporti tra cibo e salute.

Il laureato nell’indirizzo Enologia e Viticoltura invece è un esperto del mondo del vino e della sua produzione che, accanto a una solida preparazione di base tecnico-scientifica di natura fisico-matematica e chimico biologica per la coltivazione della vite e della produzione del vino, conosce gli aspetti della sicurezza, della qualità e della salubrità dei prodotti vitivinicoli e degli interventi atti a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.

Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione: i corsi disponibili

Attualmente per la Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione on line (LM-61) sono disponibili i seguenti corsi di studio:

Università San Raffaele: Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61)

Università San Raffaele: Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione – Nutraceutica (LM-61)

Università Unicamillus: Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione (LM-61)

Chi intende approfondire la propria preparazione e ampliare l’orizzonte degli sbocchi professionali può iscriversi alla Laurea Magistrale, un ciclo di studi specialistico di secondo livello, anch’esso erogato dagli atenei online in modalità a distanza.

In particolare, il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) dell’Università Telematica San Raffaele offre insegnamenti selezionati per l’inserimento professionale del laureato e finalizzati ad un elevato livello di approfondimento delle basi conoscitive già maturate con la laurea triennale. Le materie di studio si integrano in un’ottica multidisciplinare al fine di offrire un percorso formativo che abbracci le tematiche inerenti la nutrizione in tutte le sue sfaccettature.

Gli ambiti disciplinari a cui appartengono gli insegnamenti del corso riguardano l’Area Biochimica, la caratterizzazione degli alimenti e gestione del sistema agroalimentare e la Nutrizione Umana. Il corso si articola in 120 CFU, con insegnamenti suddivisi in due anni di corso. È previsto un tirocinio e la laurea è subordinata alla discussione di una elaborato finale o tesi. Con il conseguimento della laurea magistrale si può accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei Biologi Nutrizionisti.

Il curriculum in Scienze della Nutrizione – Nutraceutica (LM-61) si sviluppa attraverso un percorso atto a fornire una preparazione volta all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione in una prospettiva funzionale alla nutraceutica.

Particolare attenzione è rivolta al tema degli integratori alimentari, agli alimenti funzionali e medicali e ai nutraceutici. Il laureato magistrale della LM-61 Nutraceutica avrà quindi conoscenze specifiche inerenti il valore nutrizionale degli alimenti, nonché le funzioni terapeutiche e le proprietà dei medesimi. Anche con questo percorso di studi si può accedere al concorso per l’Iscrizione all’Albo professionale.

Il corso di laurea magistrale in Nutrizione Umana viene erogato in modalità online anche dall’Università Unicamillus. Il corso si pone l’obiettivo di formare personalità interessate alla nutrizione umana e lo fa grazie ad un’organizzazione didattica con focus su fisiologia, nutrizione di base e applicata, nonché ad aree culturali complementari quali igiene e sicurezza alimentare, biochimica degli alimenti, microbiologia alimentare, tecnologie alimentari, farmacologia e aspetti legali.

La laurea magistrale in nutrizione online (LM-61) inoltre consente di accedere al concorso nazionale per l’insegnamento nelle classi A/15 – A/28 – A/31 – A/50 e diventare quindi docente di matematica presso le scuole secondarie di Primo Grado o docente di materie inerenti la Scienze dell’Alimentazione negli istituti superiori tecnici e professionali.

Università Telematiche con Scienze della Nutrizione: le facoltà online

Il corso di Laurea online in Scienze della Nutrizione è attualmente erogato presso tre Università Telematiche (oltre che da Unicamillus):

Università Telematica San Raffaele

Università Telematica eCampus

Università Mercatorum

I tre atenei sono riconosciuti dal MIUR: fanno parte quindi degli 11 atenei telematici che rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con videolezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni. Per le prove d’esame occorre in genere recarsi presso la sede del proprio ateneo più vicina: questo aspetto però è soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19.

L’Università Telematica San Raffaele eroga corsi universitari di primo e secondo livello nonché corsi singoli e master. Istituita con decreto ministeriale 08/05/2006 conta oggi quattro facoltà e numerosi corsi singoli e master: è infatti possibile studiare Scienze dell’amministrazione, Scienze motorie, Architettura moda e design e, appunto, Scienze dell’alimentazione e gastronomia.

La Facoltà Scienze della Nutrizione online eroga i corsi triennali e magistrali e si caratterizza per una struttura flessibile dell’ambiente interattivo capace di potenziare la creatività e le inclinazioni dei singoli studenti, promuovendo la motivazione, la gestione autonoma e la personalizzazione dei tempi d’apprendimento.

L’Università Telematica eCampus è tra le più grandi del panorama nazionale e dispone oggi di 5 facoltà e 56 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti. Con una rete di sedi d’esame diffusa in tutto il territorio offre un vasto catalogo di corsi di laurea triennale e magistrale, tutti incentrati sulla formazione a distanza.

La facoltà che eroga Scienze della Nutrizione on line è quella di Psicologia. Docenti e tutor qualificati seguono il percorso dello studente e garantiscono un percorso personalizzato e il miglior rendimento.

L’Università Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane. Non sorprende quindi che il fulcro e la caratteristica principale di questo ateneo risiedano nella ricerca costante per l’innovazione e la preparazione per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Il corso di Gastronomia, Ospitalità e Territori non è incluso in una facoltà di Agraria online ma fornisce una serie di saperi di base equipollenti e prepara lo studente ai concorsi pubblici della medesima area.

Il corso di laurea magistrale in Nutrizione Umana viene erogato in modalità online anche dall’Università Unicamillus. Unicamillus, pur non essendo una vera e propria “Telematica”, ha attivato il corso di laurea LM-61 in e-learning, offrendo la possibilità agli studenti di seguire in modalità online e sostenere gli esami presso le proprie sedi, dislocate nei capoluoghi di ogni regione.

Laurea online in Scienze della Nutrizione: quanto costa?

Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi della laurea online in Scienze della Nutrizione leggi con attenzione questa sezione della guida.

San Raffaele: da € 2.500

eCampus: € 5.900

Mercatorum: € 4.000

Unicamillus: da € 2.375

I corsi di laurea in Scienze della nutrizione online hanno, come è possibile notare nella tabella, costi variabili: al costo della retta occorre infatti aggiungere una serie di spese che andiamo ad elencare.

L’Università Telematica San Raffaele propone per i suoi corsi di laurea in Scienze della Nutrizione il pagamento dell’importo in un’unica soluzione o rateizzato in tre parti, con due rate da € 1.000 e un saldo di € 500. Accanto a questa cifra occorre sempre aggiungere € 140 euro annui per la Tassa Regionale relativa al Diritto allo Studio.

L’Università Telematica eCampus eroga il suo corso di laurea online in Scienze Biologiche, di recente attivazione, al costo di € 5.900. Occorre aggiungere € 250 per i diritti di prima immatricolazione ed € 140 per la Tassa Regionale per il diritto allo studio. Non sono previste agevolazioni o sconti.

Anche Unimercatorum prevede la possibilità di un pagamento rateizzabile per i suoi corsi, il cui costo ammonta a € 4.000: a questa cifra bisogna aggiungere € 50 per il pagamento del bollo e i diritti di segreteria ed € 140 per la Tassa Regionale per il diritto allo studio. Anche Mercatorum prevede la possibilità di rateizzare a retta.

Il costo del corso in Scienze della Nutrizione Online dell’Università Unicamillus varia da 2.375€ a 2.500€, in base alla possibilità o meno di accedere a una delle numerose convenzioni stipulate tra l’Ateneo ed altri enti esterni che permettono di contenere i costi. Accanto a questa cifra occorre sempre aggiungere € 140 euro annui per la Tassa Regionale relativa al Diritto allo Studio.

Infine segnaliamo che anche San Raffaele e Mercatorum offrono agevolazioni e sconti, riguardanti enti, associazioni di categoria convenzionati con gli atenei, con la possibilità veder ridotta in maniera sensibile la rata da corrispondere annualmente.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze della Nutrizione?

Sei alla ricerca della migliore università telematica con scienze della nutrizione ma non sai come scegliere? In questa sezione della guida ti forniremo utili elementi per fare la scelta più adatta alle tue esigenze.

Sono molti infatti gli aspetti che occorre considerare: dalla disponibilità di una sede vicino a dove vivi, alla possibilità di accedere a convenzioni e sconti, fino alla modalità d’esame. La somma di queste caratteristiche in relazione alle tue esigenze determinerà la migliore scelta per te.

In generale, possiamo dire che Unicamillus può essere considerata la migliore Università telematica di Scienze della Nutrizione considerando l’alta specializzazione dell’Ateneo nelle Scienze Mediche e Sanitarie.

Se sei alla ricerca di un’università telematica con Scienze dell’Alimentazione online capace di fornire una didattica di livello ad un costo di base conveniente, anche l’Università Telematica San Raffaele, in virtù dell’ampia scelta dei corsi, può essere considerata un’ottima opzione.

Mercatorum, invece, si fa apprezzare per l’alto livello della didattica unito a una ricerca costante di interazione pratica con il mondo della produzione e del lavoro. È pertanto da considerarsi la per chi ricerca una linea comune tra formazione accademica e professione.

L’Università Telematica eCampus, infine, si fa apprezzare e viene segnalata dagli ex studenti per la sua dimensione di Ateneo grande, ma attento alle esigenze del singolo studente. La didattica in eCampus, inoltre, si avvale di reti di studenti e rapporti con i tutor che eliminano il senso di isolamento e il rischio del semplice passaggio di informazioni in favore di un maggiore rapporto umano diretto.

Scienze della Nutrizione online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi ed enti presso i quali si appoggiano per fornire ai propri studenti un numero elevato di punti di raccordo e d’esame. Avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Vediamo insieme dove trovare le Università telematiche con Scienze della Nutrizione nelle principali città italiane.

Scienze della Nutrizione Online a Roma: sedi e atenei online

Chi intende studiare Scienze della Nutrizione online a Roma ha a disposizione le sedi di tutti e quattro gli atenei che erogano il corso e non avrà pertanto difficoltà legate alla logistica.

Unicamillus: Via di Sant’Alessandro, 8

San Raffaele: via di Val Cannuta,247

eCampus: via Matera, 18

Unimercatorum, Piazza Mattei, 10 o Piazza Sallustio, 21

Scienze della Nutrizione Online a Milano: sedi e atenei online

Anche studiare Scienze della Nutrizione online a Milano può rivelarsi agevole per gli studenti, giacché tutti gli atenei dispongono di una sede:

Unicamillus: indirizzo da definire

San Raffaele: via Daverio, 7

eCampus: via Privata Chioggia, 4

Unimercatorum: via Santa Maria della Valle, 2

Scienze della Nutrizione Online a Torino: sedi e atenei online

L’Università Telematica San Raffaele non è presente a Torino con una sua sede. Pertanto chi vuole studiare Scienze della Nutrizione online a Torino presso questo ateneo dovrà, quando possibile, recarsi presso la sede milanese. L’Università Mercatorum e l’Università Telematica eCampus hanno invece un proprio punto didattico:

Unicamillus: indirizzo da definire

eCampus: Galleria S. Federico 16/c

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Scienze della Nutrizione Online a Napoli: sedi e atenei online

Gli studenti campani o che ruotano attorno al capoluogo partenopeo hanno a disposizione due sedi delle università che erogano il corso di Scienze della Nutrizione online a Napoli:

Unicamillus: indirizzo da definire

eCampus: Piazza Bovio, 22

Mercatorum: Piazza S. Maria La Nova, 44

Non sono pochi però, vista la vicinanza che scelgono come punto di riferimento le sedi degli atenei a Roma.

Ma perché scegliere un’Università di Scienze della Nutrizione online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Scienze della Nutrizione consenta di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online sono infatti equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge, come ad esempio quelli per l’insegnamento o per l’iscrizione all’Albo Professionale.

Il corso di laurea in Scienze della Nutrizione on line è improntato alla ricerca della flessibilità: è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

La sua attività per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle video lezioni viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi superiori.

