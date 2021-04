Catalogo Netflix Aprile 2021: film e serie TV

Netflix Aprile 2021: il catalogo

Aprile 2021 sarà sempre difficile per l’Italia visto che tutte le regioni saranno in zona rossa o arancione, tuttavia per chi resta a casa sono in arrivo una serie di novità di Netflix. Ora vi elenchiamo quali sono i film e le serie tv disponibili questo mese sulla famosa piattaforma di streaming. Tra questi citiamo Zero, la nuova serie originale italiana in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile sulla piattaforma dal 21 aprile. Il cast è composto da giovani talenti italiani, di prima e seconda generazione: Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).

Eccoci qua, possiamo condividere con voi tutte le ultime novità che riguardano i film in arrivo su Netflix ad aprile. Pronti con carta e penna per prendere appunti?

giovedì 1 aprile

Essi vivono

The strangers

Rambo 2

L’alba dei morti viventi

venerdì 2 aprile

Concrete Cowboy

Just say Yes

Madame Claude

sabato 3 aprile

Appena un minuto

venerdì 9 aprile

Thuder Force

Night in Paradise

martedì 13 aprile

Kong: Skull Island

mercoledì 14 aprile

Love and Monsters

giovedì 15 aprile

Ride or die

Doraemon – Il film

martedì 20 aprile

Lady Bird

Il filo nascosto

giovedì 22 aprile

Estraneo a bordo

venerdì 23 aprile

Aquaman

sabato 24 aprile

Tutto il mio folle amore

giovedì 29 aprile

L’apparenza delle cose

venerdì 30 aprile

I Mitchell contro le macchine

Catalogo Netflix Gennaio 2021: le serie tv in arrivo

E dopo i film, eccoci a condividere con voi le ultime news sulle serie tv in arrivo ad aprile sulla famosa piattaforma di streaming Netflix:

giovedì 1 aprile

Prank Encounters 2

venerdì 2 aprile

The Serpent

lunedì 5 aprile

La famiglia McKellan 2

martedì 6 aprile

Gli ultimi ragazzi sulla terra: Felice apocalisse

mercoledì 7 aprile

Snabba cash

mercoledì 14 aprile

Papà non mettermi in imbarazzo

The Circle 2

mercoledì 21 aprile

Zero

venerdì 23 aprile

Tenebre e ossa

venerdì 30 aprile