Il 09 maggio 2021 ricorre la Festa della mamma. Spesso a scuola vengono organizzate delle giornate per preparare dei lavoretti creativi per la mamma, magari con materiale riciclato, con la pasta o con oggetti comuni che possono essere sfruttati per dare vita a piccole opere d’arte. Tuttavia, in questo periodo, alcuni bambini potrebbero a casa a causa dell’emergenza Covid-19. Viene da sé che i regali dovranno essere realizzati direttamente tra le pareti domestiche.

Se siete in cerca di idee o suggerimenti sui lavoretti per bambini (per la scuola dell’infanzia e primaria) da fare per la Festa della mamma 2021, continuate a leggere: ve ne consigliamo alcuni facili, veloci ma di sicuro successo.

Festa della mamma: 5 lavoretti da far fare ai bambini

Nelle vostre case, anche se forse non ve ne siete mai accorti, ci sono tutte le possibilità per dare vita a dei regali per la mamma nella realizzazione dei quali coinvolgere i bambini (sorelline o fratellini, nipoti, cuginetti e chi più ne ha più ne metta). Pronti a vedere quali?

Vasetto per i fiori: riciclate un barattolo di vetro creando qualcosa di veramente carino con i materiali che molto probabilmente avete già in casa. Basta dipingerne l’esterno con una vernice adatta, attendere che asciughi e mettere dentro un mazzetto di fiori. Portapenne colorato: dentro casa ci sarà sicuramente un portapenne che non utilizzate più, per questo motivo potete ricoprirlo e personalizzarlo con una frase o una foto che rappresenta il vostro rapporto. Il cuore della destinataria si scioglierà all’istante! Segnalibri con bastoncini gelato. La mamma è una lettrice? Provate questa semplice creazione con i bastoncini dei ghiaccioli: colorateli con dei colori a tempera e fateli asciugare, quindi incollate sopra dei bottoni di diversa forma e colore. Saranno perfetti. Fiori di cartone delle uova. Tagliate i contenitori ottenendo dei pezzi da quattro scomparti ciascuno. Verniciateli con del colore acrilico e fateli asciugare, quindi incollate sul retro una cannuccia colorata. Ecco pronto uno splendido bouquet! Portachiavi in gomma crepla: di casa, dell’automobile, della cassetta della posta, dell’ufficio… quante chiavi usa vostra madre? A questo punto regalatele un portachiavi fatto da voi e non perderà mai più nemmeno una chiave! O almeno si spera…

