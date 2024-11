Capodanno nella bella città francese di Annecy

Annecy è una citta francese con circa 54.000 abitanti, ed è il capoluogo dell’Alta Savoia, nella regione del Rodano-Alpi. Questo città si trova sulla sponda a Nord del lago chiamato con lo stesso nome del paese, e si trova in una buona posizione in quanto ci si collega facilmente con l’Italia. E’ una cittadina particolarmente verde, con un grande lago, tante campagne, e una foresta incontaminata.

Cosa vedere ad Annecy? Pur essendo piccolo, ci sono cose interessanti da vedere o da fare. Non mancano i monumenti e tanti luoghi interessanti come il Palais de l’Isle del XII secolo, che è rappresenta il monumento simbolo della città; una delle attrazioni principali sono il Castello di Annecy, che è un antica residenza dei conti di Ginevra e dei duchi del Ginevrino-Nemours; molto rinomata è la rue Royale dove sono presenti la maggior parte dei negozi con tanti bei giardini. Da visitare anche la Cattedrale di Saint-Pierre, che risale al XVI secolo, la chiesa di Saint-Maurice in stile gotico fiammeggiante del XV secolo, il Pont des Amours, la Basilica della Visitazione del XX secolo , e il moderno Palazzo di giustizia di Annecy.

In questa città si mangia piuttosto bene. Non mancano ottimi piatti di pesce di lago, che si possono mangiare anche nei tanti ristoranti della città. Si trovano anche buonissimi formaggi, e del buon vino.

Per girare la città, ci si muove in macchina, o anche a piedi in quanto le principali attrazioni sono vicine al centro. Sono presenti anche pullman che collegano Annecy con le principali località vicine.

I mesi migliori per visitare questa città, sono i mesi che vanno da aprile a giugno. D’estate il clima è molto caldo, e d’inverno le temperature sono basse che talvolta raggiungono anche gli zero gradi.

La vita notturna di questa città è tranquilla. Ci sono vari ristoranti, tanti pub, bar e locali anche dove si suona musica dal vivo.

Per raggiungere Annecy sono presenti diverse possibilità; si usa tranquillamente la macchina. Si percorrere l’autostrada A5 Torino-Aosta-Courmayeur, superando il Traforo del Monte Bianco, poi si prosegue verso l’autostrada e la superstrada d’oltralpe sino al paese.

