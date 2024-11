Natale e Capodanno nella città americana di Boston

Boston è una grande città degli Stati Uniti d’America, ed è il capoluogo della contea di Suffolk e capitale dello stato del Massachusetts. È una città molto grande, la più estesa del New England. Si affaccia sulla costa atlantica e si trova su una serie di isole che sono tra loro collegate da una serie di tunnel sottomarini o ponti. E’ una città che presenta diverse cose interessanti da vedere. La visita della città è anche facilitata dalla Freedom Trail, che si tratta di un percorso contrassegnata da una larga linea rossa, che guida il turista lungo soprattutto la parte vecchia della città che è quella più interessante.

Una delle zone più interessanti e più bella della città, è la zona ovest, dove si trovano le maggiori attrazioni e i più importanti musei; questi sono Gardner Museum e il Museum of Fine Arts, quest’ultimo uno dei più importanti di tutti gli Stati Uniti, dove si possono ammirare capolavori di pittura, di svariati artisti. Fra i musei non male è anche il museo Peabody Essex situato in centro. Si può visitare anche la State House, dove si trova il Governo del Massachusetts, e il Old Corner Book Store e la Old State House. Molto conosciuti sono anche i luoghi dove è si è compiuta l’indipendenza americana, come la Faneuil’s Hall, e la Paul Revere’s House. Anche le strade singole della città sono molto belle, e alcuni quartieri meritano una visita, come Salem Street e North Street. Essendo una città molto grande, non mancano anche i parchi, come il Boston Common, il più grande della città. Una dei motivi per cui si sente parlare anche di questa città, è che qui si trova una delle Università più famose del mondo, l’università di Harvard.

A Boston la cucina è molto diversificata anche perché come tutte le importanti città degli Stati Uniti, è una città multi etnica. In città si trovano ristoranti della cucina italiana, francese, orientale e non mancano i tanti classici fast food americani . Si mangia molto anche il pesce, sotto forma anche di diverse zuppe; buonissima è la zuppa di molluschi. Non mancano anche buoni piatti di carne

A Boston ci si muove in macchina, ed è una città piuttosto trafficata. Si possono prendere i taxi, ed anche presente una linea metropolitana che funziona molto bene.

Il clima della città risulta piuttosto temperato. Piove abbastanza spesso, soprattutto in autunno ma anche d’estate. Questa stagione è comunque molto calda ed umida. Il mese più caldo rimane luglio, e il periodo migliore per visitare questa città va da marzo a giugno. L’inverno è freddissimo con anche parecchie precipitazioni nevose.

Questa città presenta diversi divertimenti; ci sono parecchie discoteche, locali dove passare le serate Si trovano anche diversi ristoranti con tanti tipi di cucine differenti.

Per arrivare a Boston si vola o con l’Alitalia facendo diversi scali in alcune città degli Stati Uniti, o volando con la Continental, l’American Air lines , o la Delta.

