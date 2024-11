Natale e Capodanno nella città di Panama City

Panama city è la capitale dello stato di Panama con una popolazione di circa 1.100.000 abitanti, e si trova sull’Oceano Pacifico del Canale di Panama. Questa città è la principale sia per la politica, sia da un punto di vista amministrativo e culturale del paese ed è una città in forte espansione. Panama City è stata fondata nel 1519 da Pedro Arias de Ávila. E’ una città moderna e dinamica, che offre servizi di alto livello in termini di strutture ricettive, reti di comunicazione e tecnologie all’avanguardia. Dopo il 1519 la città divenne fortemente importante per transito dell’argento e l’oro che era diretto verso la Spagna attraverso l’istmo. Nel 1671 Henry Morgan, uno dei pirati più famosi dei mare dei Caraibi, saccheggiò e diede fuoco alla città. Quello che rimane sono le sue rovine costituiscono la parte della città vecchia, una delle zone frequentate dai turisti. Il suo canale conosciuto appunto come “canale di Panama” è famoso in tutto il mondo, è contribuì a dare grande importanza al paese

Panama City è una città molto bella da visitare, e la parte più frequentata dai turisti, è la zona vecchia. Nella parte vecchia sono conservati i resti della città distrutta da Henry Morgan. In questa parte della città è presente anche il museo di “Panama Vieja”, Panama Antica, dove si possono ammirare diversi reperti archeologici. Ci sono tante case coloniale in mezzo ai tanti vicoli caratteristici della città che risalgono al XVII secolo e tante chiese del XVIII Secolo. Sono presenti tanti alberghi anche di grande qualità, anche situati nella zona vecchia. Nella parte più recente della città, quella moderna, potremo ammirare grattacieli, diverse banche, e il distretto degli affari.

La cucina di Panama City è molto diversificata. I grandi alberghi propongono diversi piatti, molto raffinati, che sono soprattutto a base di pesce con grandi crostacei. I locali della città offrono diversi prodotti e ricette tipiche del posto. Molto buoni sono i fagioli, carne di pollo, maiale, riso e diversi condimenti con salse molto piccanti. Non mancano dei buonissimi e il liquore tipico e il seco.

La città dispone di una rete di trasporti pubblici che funziona molto bene. In città ci sono due superstrade, chiamate corredores. Il Corredor Norte collega la città con la Zona del Canale e la periferia centrale. Il Corredor Sur, va verso la zona di San Francisco, per la vicinanza del Aeroporto di Tocumen International, e comprende una parte marittima che attraversa parte della Baia di Panama. Ci si muove molto bene anche con l’autobus

Il clima di questa città è di tropicale. Fa caldo tutto l’anno ma d’estate le temperature sono molto alte con un alto tasso di umidità. Il periodo migliore per visitare la città è nel periodo secco che va da Gennaio a Maggio.

A Panama city ci si diverte molto con spettacoli, club notturni, casinò, ristoranti di ottima qualità e bar in cui ascoltare buona musica. Ci sono anche diversi casinò negli alberghi, e sono presenti anche quattro grandi centri commerciali principali che rimangono aperti fino a tarda sera. A Panama ci si arriva facendo scalo in alcune città americane, o facendo anche scalo in Colombia. Per Panama arrivano anche diversi voli charter.

