Natale e Capodanno nella capitale del Vietnam di Hanoi

Hanoi è la capitale del Vietnam, con una popolazione di circa 4.000.000 di abitanti. Questa città è la più famosa del paese, e la più visitare dai turisti. E’ una città molto antica, abitata da migliaia di anni. Nel corso della sua storia Hanoi ha cambiato molte volte il suo nome, ed originariamente la città si chiamava Long Đỗ e Đại La, Thăng Long , Đông Quan, Đông Kinh e tanti altri. Il suo nome attuale la prende nel 1831 dall’imperatore Minh Mang. Hanoi è stata invasa da diversi popoli, tra cui anche dai francesi, che la resero nel 1873 la capitale dell’Indocina francese nel 1902.

Anche durante la seconda guerra mondiale venne occupata dai giapponesi. Molto celebre è stata anche la guerra del Vietnam, conflitto che fu combattuto tra il 1960 e il 30 aprile 1975 con la caduta di Saigon, prevalentemente nel territorio del Vietnam del Sud. Questa guerra fu combattuta contro gli americani. La città sorge sulla riva destra del Fiume Rosso. La lingua ufficiale di questa città, è la lingua vietnamita.

Hanoi è sicuramente l’attrazione principale del Vietnam. E’ una città molto bella e interessante. Uno dei simboli della città, è il mausoleo di Ho Chi Min. Qui sono presenti anche le ambasciate e le vecchie case coloniali francesi. Molto interessante da visitare è anche Il Museo di Etnologia che è considerato il più famoso di tutto il Vietnam, in questo museo c’è la possibilità di ammirare vari oggetti dell’arte vietnamita; bello da visitare è anche il Tempio della Letteratura, Van Mieu, tempio che fu dedicato a Confucio nel 1070. Da visitare il Quartiere che si trova nella parte vecchia della città, dove si trova anche il Tempio di Ngoc Son, il Memorial House, il Tempio Bach Ma.

La cucina vietnamita è molto strana. Si mangiano alimenti che noi occidentali, probabilmente non mangeremmo mai. Si mangiano anche piatti normali, con del buonissimo pesce, anche di acqua dolce. Si mangia anche buona carne, con diversi contorni di verdure, riso cotto al vapore, che viene condito con diverse salse di pesce. Si mangia anche il granchio rosso, molto diffuso in queste terre, e vari crostacei. Anche la frutta è molto buona.

Il sistema dei trasporti offre un servizio discreto. In città ci si muove anche in macchina, anche se non tutte le strade sono asfaltate. Ad Hanoi si trova anche una rete ferroviaria, che passa soprattutto per il nord del paese. Molto utilizzati sono anche i trasporti fluviali attraverso il fiume Mê Kông, ed altri fiumi presenti nel paese.

Il clima di questa città è di tipo monsonico, con un elevato tasso di umidità. Il clima presenta inverni secchi ed estati piovose. Si viene ad Hanoi anche per una vacanza balneare, e per questo è consigliabile soggiornare tra ottobre a luglio.

Questa città offre una vita notturna molto vivace. Ci sono diversi locali, discoteche e bar, e ci si diverte molto. Molto diffusi sono anche i locali trasgressivi. Anche gli alberghi organizzano diversi spettacoli per i turisti.

In Vietnam si arriva sicuramente in aereo. Si atterra in diversi aeroporti, tra cui quello di Hanoi, il Noi Bai e Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City a Saigon. Non ci sono voli diretti, ma si fa scalo in diverse città americane, europee e del Giappone.

