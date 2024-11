Natale e Capodanno nella città spagnola de La Coruna

La Coruna è una città della Spagna che si trova nel nord-ovest del paese, nella regione autonoma della Galizia. Lo stemma di questa città è rappresentato da uno scudo azzurro, con al centro la Torre di Ercole, che è considerato il simbolo della città, ed anche il monumento più importante. La città è ubicata nella costa atlantica della Spagna, e presenta un terreno caratterizzato da molte colline. La città si estende su una superficie di 37 km², con una popolazione di circa 255.000 abitanti. La Coruña è bella da visitare perché offre tante faccie, nel senso che è una città di mare, con un bel lungo mare, viali moderni e vivaci, un bel centro storico pieno di locali con tante taverne caratteristiche, molti ristoranti, diversi locali e birrerie.

E’ una città bella da visitare in quanto anche dal punto di vista culturale e artistico offre molto; si possono visitare tanti musei e bei palazzi storici, dove fra questi spicca la famosa Torre di Ercole che è stata dichiarata dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Questa torre rappresenta il simbolo della città, ed è il monumento più importante della città. Il suo lungomare è molto caratteristico, ed è anche molto lungo tanto da superare i 14 km di lughezza; una visita merita anche l’acquario di Finisterre attaccato alla torre di Ercole e non mancano i musei; in particolare fra i musei spiccano Il complesso dei Musei scientifici che sono formati anche dalla Domus Humanidad, Il Museo della Scienza con il Planetario e l’Aquarium Finisterrae. E’ una città anche particolarmente sportiva, e si segue molto il calcio, per la squadra locale del Deportivo La Coruna.

In questa città si mangia molto bene, così come in tutta la Spagna. Ci sono tanti ristoranti dove mangiare la famosa paella. Molo buono è anche il pulpo alla galliega con patate. Sono molto buoni anche i salumi, che sono di diversi tipi. Essendo una città di mare, non manca anche del buon pesce, con frutti di mare. Fra i piatti più conosciuti spiccano il lacón con grelos.

La Coruna è una città dove ci si muove senza problemi. Si gira tranquillamente in macchina, e si può andare in ogni zona senza correre nessun tipo di rischio. Ci sono anche diversi Bus che collegano La Coruna con tutte le principali città spagnole, più vicine.

Il clima de La Coruna è di tipo temperato : l’inverno non è mai troppo freddo in quanto le temperature scendono raramente sotto i zero gradi. D’estate la temperatura non altissima e non va mai oltre i 25 gradi. Il periodo migliore per visitare la città è durante il periodo estivo, da metà giugno ad agosto.

La città offre una vita notturna molto intensa. Ci sono tutti i tipi di locali. Tanti sono i ristoranti, dove mangiare i prodotti locali. Tantissimi sono i pub, le varie birrerie, presenti anche sul lungo mare, e anche parecchie discoteche

Per la Coruna non mancano i collegamenti diretti dall’Italia. Si fa scalo a Madrid o a Barcellona. Sia Madrid che Barcellona si raggiungono pure con voli low cost. Una volta atterrati a Barcellona o Madrid, si può proseguire con i voli low cost per la Coruma con la Easy Jet e tante altre compagnie a seconde dei periodi dell’anno.

