Natale e Capodanno in Florida nella città di Tampa

Tampa è un’importante città della Florida, negli Stati Uniti d’America che si trova sulla costa occidentale della stessa Florida, capoluogo della Contea di Hillsborough. La sua popolazione è di circa 350.000 abitanti ed è la terza città più abitata della Florida, dopo Jacksonville e Miami. Da un punto di vista geografico, Tampa si trova lungo due baie: la Baia di Old Tampa e la Baia di Hillsborough, che assieme formano grande la Baia di Tampa che sfocia nel Golfo del Messico. E’ un paese con tantissime cose da vedere, ed è uno infatti uno degli stati americani preferiti dai turisti di tutto il mondo

Tampa è una bella città da visitare, una metropoli moderna, con diversi e grandi alberghi dove soggiornare. Ci sono molto musei, particolarmente interessanti da visitare come l’Henry B Plant Museum, ubicato all’interno di un grande edificio vittoriano, considerato uno dei belli di tutta la città. Un altro museo particolarmente interessante, è il Museum of Science & Industry, dove si possono ammirare reperti archeologici dedicate ai dinosauri, agli uragani che ogni anno colpiscono la Florida ed al corpo umano; Particolarmente bello da visitare è anche il Florida Aquarium, dove i potranno ammirare tantissime specie di pesci tropicali. Un’altra particolarità di questa città, è che Tampa ha diversi parchi, e in Florida è anche conosciuta per le sue bellissime spiagge. Tra le altre cose, in questo paese ci sono Le Florida Keys, che sono un arcipelago di circa 1.700 isole, che partono a sud-est della punta della penisola della Florida, a circa 15 miglia a sud di Miami

In questa città si mangiano i classici prodotti americani. Si mangiano ottimi piatti di pesce, e anche della buona carne. Simbolo nazionale di queste terra, è il coccodrillo. Non mancano i tanti classici fast food dove si mangiano hamburgher e patatine.

A Tampa ci si muove con ogni mezzo disponibile. Ci si muove in macchina, che si può anche noleggiar in diversi punti della città, e in aeroporto. Si può girare la città anche a piedi, o in bicicletta essendoci diversi parchi e tante piste ciclabili. Si possono prendere anche diversi taxi

Il clima di questa città rientra nella fascia di clima subtropicale, con temperature medie che di giorno raggiungono durante i mesi più caldi anche i 35 °C; le temperature scendono di rado sotto gli zero gradi. La stagione estiva è molto calda e molto umida e corrisponde anche con il periodo più piovoso. La Florida è colpita ogni anno dagli uragani. I mesi migliori per visitare questa città, vanno sono i mesi che vanno da fine novembre a maggio.

A Tampa ci sono tante cose da fare anche di sera. Ci sono tanti cinema, teatri, pub, club e diverse discoteche.

L’aeroporto internazionale di Tampa gestisce circa 20 milioni di passeggeri all’anno, ed è anche conosciuto come uno degli aeroporti più efficienti degli Stati Uniti. L’aeroporto dispone di un terminal centrale a Landside per il check in, i trasferimenti e la gestione dei bagagli: questo terminal è diviso in una sezione rossa e una blu. Partendo dall’Italia ci sono anche dei voli diretti.

