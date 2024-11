Capodanno in repubblica Ceca, nella città di Brno

Brno è un importante città della Repubblica Ceca dopo Praga, con una popolazione di più 450.000 abitanti, ed è la seconda città più popolata del paese. È una città che fa parte della regione della Moravia ed il capoluogo della regione della Moravia meridionale. Brno è ubicata fra Cracovia e Vienna, ed è sorta vicino ai piedi dei colli Špilberk e Petrov. Successivamente alla rivoluzione industriale, questa città è diventata uno dei centri industriali principali dell’Austria. Durante la prima guerra mondiale, è appartenuta alla Cecoslovacchia e successivamente alla Repubblica Ceca.

Brno è anche conosciuta perché qui si corre il gran premio di automobilismo

Cosa vedere a Brno? Diverse cose.

Uno dei monumenti più importanti, è Villa Tugendhat, che risale agli anni venti, che sorge vicino al centro della città, con un architettura moderna, che è stata riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2002. Molto bello è il suo centro storico, in piazza della Libertà. Questa piazza tra l’altro sorge il bel Palazzo Schwarz. Un’altra piazza considerevole, dove si tiene un importante mercato, è l’omonima piazza del mercato, dove si può ammirare anche la famosa fontana Parnas della fine del XVII secolo; una visita merita anche il Museo del territorio moravo, Il Castello Spilberk che risale al XIII secolo.

In questa città si mangiano diversi piatti di carne, fra cui spicca l’arrosto di maiale, la coscia di cinghiale condita con diverse salse tra cui la salsa di bacche di rosa di macchia.

A Brno è facile muoversi sia in auto che in pullman. Si può noleggiare anche un auto, e dall’aeroporto si può prendere subito l’autostrada.

Brno ha un clima continentale, mitigato dalla presenza di diverse montagne che la proteggono dagli influssi dell’Atlantico. Brno è anche una città molto verde, essendo anche circondata da boschi e vigneti, che rende anche il clima più piacevole.

E’ una città con una vita notturna molto intensa; sono presenti diversi locali, e pub di ogni tipo, e la città è molto visitata soprattutto quando si svolge gran premio di formula 1.

Per arrivare a Brno dall’Italia, si può partire dall’Italia in pullman. Dall’Italia non ci sono voli diretti . Si fa scalo a Bratislava, Praga o Vienna.

