FACOLTÀ SENZA TEST INGRESSO A MILANO: CORSI DI LAUREA A NUMERO APERTO

Devi iscriverti all’università e sei alla ricerca di una Facoltà senza Test d’Ingresso a Milano? La città offre innumerevoli possibilità tra i tanti atenei a disposizione per le migliaia di matricole che si accingono a cominciare il prossimo anno accademico. I corsi di laurea tra cui scegliere sono tanti, e se non si ha intenzione di sostenere un test d’ammissione si può sempre optare per una Facoltà a numero aperto.

Ricordate però che Facoltà come Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria sono a numero programmato nazionale, mentre altre, come ad esempio Economia o Ingegneria possono essere a numero chiuso o aperto, in base all’università. Tornando a noi, se hai intenzione di iscriverti all’università a Milano e vuoi informarti su quali sono le Facoltà senza Test d’Ingresso, allora non ti resta che continuare a leggere questa guida, in cui ti forniremo l’elenco dei corsi di laurea a numero aperto facilitandoti così l’Orientamento Universitario.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: FACOLTÀ SENZA TEST D’INGRESSO

L’Università degli Studi di Milano offre corsi ad accesso libero, corsi con verifica della preparazione pre-immatricolazione e corsi con il test d’ingresso. Alcuni corsi sono ad accesso libero con prova di verifica della preparazione iniziale. Il test è obbligatorio ma non è selettivo, serve semplicemente a valutare le competenze iniziali di ogni studente. Ecco le facoltà ad accesso libero della Milano Statale:

Scienze e tecnologie per lo studio della conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione

Scienze geologiche

Fisica (classe l-30)

Laurea – 3 anni – 180 CFU – italiano

Laurea – 3 anni – 180 CFU – italiano Giurisprudenza c.u. (classe lmg/01)

Laurea Magistrale a ciclo unico (Double Degree) – 5 anni – 300 CFU – italiano, inglese

Matematica (classe l-35)

Scienze dei servizi giuridici (classe l-14)

Laurea – 3 anni – 180 CFU – italiano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA

L’Università Bicocca di Milano prevede diversi corsi di laurea ad accesso programmato, ma ci sono anche corsi ad accesso libero e con un test di verifica iniziale. Ecco le facoltà ad accesso libero Milano-Bicocca:

Area Economico-Statistica

Scienze Statistiche ed Economiche

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: per l’anno accademico 2018/2019 l’accesso al corso sarà libero con test di valutazione della preparazione iniziale attraverso il Tolc-E

Frequenza: non sono previsti obblighi di frequenza.

Statistica e gestione delle informazioni

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: Per l'anno accademico 2018/2019 l'accesso al corso sarà libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: non sono previsti obblighi di frequenza.

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: Per l’anno accademico 2018/2019 l’accesso al corso sarà libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: non sono previsti obblighi di frequenza.

Biostatistica

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: le domande di immatricolazione vengono selezionate in base a specifici requisiti stabiliti dal regolamento didattico

Frequenza: non è previsto alcun obbligo di frequenza

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: le domande di immatricolazione vengono selezionate in base a specifici requisiti stabiliti dal regolamento didattico

Frequenza: non è previsto alcun obbligo di frequenza

Economia del turismo

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso : domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso : domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Economia e Finanza

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Management e design dei servizi

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

2 anni 120 domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico consigliata International Economics

Durata corso: 2 anni, completamente in lingua inglese

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Scienze Statistiche ed Economiche

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Area Giuridica

Scienze dei Servizi Giuridici

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: consigliata

Giurisprudenza

Durata corso: 5 anni

CFU: 300

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: consigliata

Durata corso: 5 anni

CFU: 300

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: consigliata

5 anni 300 libero con test di valutazione della preparazione iniziale. consigliata Management e Design dei Servizi

Durata corso: 2 anni

CFU: 120

Accesso: domande selezionate in base a specifici requisiti previsti dal regolamento didattico

Frequenza: consigliata

Area di Scienze

Fisica

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: la frequenza dei laboratori è obbligatoria.

Matematica

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: non obbligatoria

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: non obbligatoria

3 anni 180 libero con test di valutazione della preparazione iniziale. Scienze e Tecnologie Geologiche

Durata corso: 3 anni

CFU: 180

Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale.

Frequenza: consigliata

FACOLTÀ AD ACCESSO LIBERO: GLI ALTRI ATENEI DI MILANO

Per quanto riguarda gli altri atenei di Milano, i corsi di laurea sono prevalentemente a numero chiuso. Al Politecnico di Milano tutti i corsi di laurea prevedono un test d’ingresso, così anche all’Università Bocconi. Per quanto riguarda invece l’Università Cattolica, i corsi di laurea sono tutti a numero chiuso, alcuni prevedono un test mentre per altri gli studenti vengono ammessi tenendo in considerazione la cronologia di presentazione delle domande.

