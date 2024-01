Facoltà senza Test d'Ingresso Bologna 2024: lista

Facoltà a numero aperto a Bologna: quali sono?

Ti piacerebbe studiare a Bologna e vuoi valutare l’offerta della didattica dell’ateneo? Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è l’università più antica d’Europa e ancora oggi conserva un grande prestigio e offre numerosi corsi di laurea sia a livello triennale che magistrale (a ciclo unico o meno), proponendo anche molti percorsi in lingua inglese e diversi altri per cui è possibile ottenere un doppio titolo, uno rilasciato dall’Università di Bologna e l’altro da un ateneo europeo convenzionato. L’offerta innovativa è però condizionata a una ferrea selezione: la maggior parte dei corsi di laurea è infatti a numero chiuso, ma ci sono comunque diverse eccezioni. Oltre ai test d’ingresso previsti a livello nazionale per entrare nelle facoltà di Medicina, Veterinaria o Architettura e al test d’ingresso locale per Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria, ci sono anche altre facoltà che non hanno obbligo nazionale di essere ad accesso programmato, che possono prevedere un test di sbarramento a discrezione della facoltà. Quali sono le facoltà che hanno un accesso non programmato? Continua a leggere per saperne di più!

Facoltà ad accesso non programmato Università di Bologna 2024: l’elenco completo

Vuoi iscriverti a una facoltà a numero aperto presso l’Università di Bologna? Ecco l’elenco dei corsi di laurea senza test d’ingresso 2024: ricordati però che è previsto un test di valutazione delle competenze obbligatorio, ma non selettivo per la maggior parte dei corsi ad accesso libero. Inoltre, non tutte le facoltà si trovano a Bologna, ma alcune si trovano nelle sedi distaccate di Forlì, Rimini, Ravenna, Cesenatico e Imola.

Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Durata: 3 anni

Sede didattica: Cesenatico

Lingua: italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

International Horticultural Science

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Durata: 2 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Inglese

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Verde ornamentale e tutela del paesaggio

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Durata: 3 anni

Sede didattica: Imola

Lingua: italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali

Scuola di Giurisprudenza

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Accesso: libero

Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza

Scuola di Giurisprudenza

Durata: 5 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Accesso: libero

Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione

Scuola di Giurisprudenza

Durata: 3 anni

Sede didattica: Ravenna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Antropologia, religioni, civiltà orientali

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Beni culturali

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Ravenna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Culture e tecniche della moda

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Rimini

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Dams

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Filosofia

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Lettere

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Scienze della comunicazione

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Storia

Scuola di Lettere e beni culturali

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali

Scuola di Scienze

Durata: 3 anni

Sede didattica: Rimini

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Matematica

Scuola di Scienze

Durata: 3 anni

Sede didattica: Bologna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Scienze ambientali

Scuola di Scienze

Durata: 3 anni

Sede didattica: Ravenna

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

Sociologia

Scuola di Scienze Politiche

Durata: 3 anni

Sede didattica: Forlì

Lingua: Italiano

Test valutazione delle conoscenze obbligatorio, ma accesso libero

