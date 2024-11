Natale e Capodanno fra le spiagge di Dakar

Dakar è una bella città del Senegal ed è anche la sua capitale.

Questa città è stata una colonia francese. Dakar si estende sulla costa atlantica più occidentale dell’Africa, vicino a Capo Verde. E’ diventata quasi una metropoli con palazzi altissimi e moderni. Ha anche un grande porto, e la sua posizione geografica, anche per la sua vicinanza con l’America l’ha resa il più importante porto dell’Africa occidentale. E’ una città particolarmente importante anche dal punto di vista amministrativo, economico e politico. Dakar è molto cambiata nel corso degli anni, dalle tante baracche che coprivano il territorio, queste hanno lasciato il posto a sontuose abitazioni.

Questa città ha una popolazione di circa 2.400,000 abitanti. A Dakar C’è anche la sede del Parlamento del Senegal e del Palazzo dove risiede anche il Presidente. Un particolare che ha reso questa città molto conosciuta è anche il famoso Rally Dakar. Prima di diventare capitale del Senegal, Dakar è stata la capitale del Mali. Dakar è una bella città, e i senegalesi sono persone molto ospitali. Per questo è anche bello girare la città. Una delle prime cose da fare, è visitare il mercato di Sandaga che si trova nel centro della città. Chi viene in questo paese, è anche perché in Senegal ci sono delle bellissime spiagge, una bellissima natura, parchi, e diverse riserve naturali.

Merita una visita anche la grande moschea che è una delle più importanti di tutta l’Africa. Si mangiano molti piatti tipici, come il riso in diversi piatti come il ceebu jèn piatto fatto con pesce, il ceebu yapp piatto fatto con carne, o il ceebu ginaar con la carne di pollo. Ci sono anche diversi ristoranti, dove mangiare piatti locali, ma anche diversi ristoranti internazionali. Molto buona anche la frutta. Una bibita molto conosciuta è la bissap, che viene fatto grazie a dei particolari fiori rossi. Il mezzo migliore per muoversi a Dakar, è l’autobus, o minibus che offrono un buon servizio. In questa città ci si può spostare anche a piedi. Dakar si trova fra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno; ha un clima tropicale dove le temperature sono alte tutto l’anno e piove raramente.

Il clima del Senegal è anche influenzato dal ciclone delle Azzorre, e quello del Maghreb. Dakar si può visitare tutto l’anno

La vita notturna a Dakar è molto divertente. Ci sono diversi locali dove si balla in continuazione, balli con musica senegalese, afro-Jazz , afro-cubana, hip-op e tante altre

Per arrivare a Dakar ci sono anche voli diretti che partono dall’Italia. Ci si può spostare per il paese, anche attraverso spostamenti interni, con la compagnia di bandiera Air Senegal che garantisce voli quotidiani da Dakar a Ziguinchor.

