Open Day IED 2021, date e sedi

Tempo di Orientamento Universitario: gli Open Day IED 2021 possono fare per te se è arrivato il tempo di scegliere la strada che ti condurrà dritto dritto verso la realizzazione del tuo sogno. E se il tuo sogno è quello di intraprendere una professione creativa, un lavoro in cui dovrai saper mescolare sapientemente competenze, intuito e originalità, allora il primo passo da compiere è informarsi sui corsi disponibili a IED.

IED Open day online 2021

Come? Per prima cosa partecipando alle giornate di Open Day che si terranno online nelle varie sedi IED Italia dal 28 giugno al 16 luglio. Giornate che saranno dedicate ai giovani creativi che hanno intenzione di scoprire l’offerta formativa dell’Istituto Europeo di Design articolata in Corsi Triennali, Corsi di Specializzazione, Master e Formazione Avanzata nelle aree di Design, Arti Visive, Comunicazione e Moda. Nel corso della giornata ci saranno momenti dedicati all’orientamento e altri in cui gli aspiranti creativi potranno confrontarsi con docenti, coordinatori, studenti e professionisti emergenti per approfondire il corso di proprio interesse, e per scoprire tutte le opportunità offerte dal network IED. Le registrazioni sono aperte.

Open Day formazione continua

Dal 28 giugno al 2 luglio, è prevista la presentazione dei corsi di Formazione Continua nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e del Restauro. In tale occasione sarà possibile interagire direttamente con docenti, ex studenti e advisor per fare la scelta giusta.

Ps. A Torino, in aggiunta alle date indicate, sono previsti anche il 21 e 22 giugno.

Open Day Master

Dal 5 al 9 luglio in programma gli Open days relativi all’offerta Master nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive, dell’Arte, della Comunicazione e del Restauro. Anche in questo caso sarà possibile approfondire tutto ciò di cui si necessita per scegliere il miglior master per le proprie esigenze.

Open Day corsi Triennali e Post-Diploma

Dal 12 al 16 luglio, infine, si potrà partecipare a giorni ricchi di eventi per la presentazione dei corsi Triennali e Post-Diploma nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e del Restauro. Tutto quello che c’è da sapere per entrare a far parte del mondo IED. Un’occasione da non perdere.

Le sedi IED

Di seguito le 7 sedi italiane IED:

IED Milano (via A. Sciesa, 4 – via Bezzecca, 5)

IED Roma (via Alcamo 11)

IED Venezia (Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, S. Marzo, 2842)

IED Torino (via San Quintino, 39)

IED Firenze (via Bufalini 6/r)

IED Como (Accademia Aldo Galli, Via Petrarca, 9)

IED Cagliari (Villa Satta, viale Trento, 39)

