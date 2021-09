POSTI DISPONIBILI TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021

Prima di passare alla distribuzione dei posti disponibili all’interno delle varie università presso cui è stato attivato questo corso a numero chiuso a livello nazionale, ti ricordiamo che il test d’ingresso per il corso di Scienze della Formazione Primaria è gestito dai singoli Atenei in maniera autonoma e non direttamente dal Ministero come accade per Medicina, Veterinaria e Architettura, perciò, per forza di cose, i quesiti saranno diversi e decisi dalle singole Università che pubblicano ognuna il proprio bando. La prova per Scienze della Formazione Primaria si svolgerà il 17 settembre: scopri quanti sono i posti per quest’anno!

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: POSTI DISPONIBILI

Perché è fondamentale sapere quanti posti sono messi a disposizione per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria? È presto detto: saperlo è un dato da prendere in considerazione quando scegli l’ateneo presso cui iscriverti! Se hai la possibilità di spostarti, per esempio, conoscere il numero totale dei posti a disposizione ti permetterà di indirizzarti verso un’Università con più posti per esempio, senza dover rischiare di non riuscire a immatricolarsi al corso che desideri frequentare. Ecco i posti disponibili per l’anno accademico 2020/2021:

Scienze della formazione primaria posti disponibili residenti in Italia: 7.884

