Il Corso Triennale in Ingegneria dell’Informazione fa parte della Classe di Laurea L-08. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La Classe di Laurea L-08 riguarda un corso di studi della durata di tre anni che termina con il conseguimento della Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione. Chi ottiene questo titolo di studio deve essere in grado di utilizzare tecniche, metodi e strumenti aggiornati per identificare, interpretare, formulare e risolvere i problemi dell’ingegneria in generale e dell’ingegneria dell’informazione nello specifico.

I laureati devono, inoltre, possedere conoscenze approfondite degli aspetti metodologico-operativi della matematica, delle altre scienze di base e dell’ingegneria. Sarà richiesto agli iscritti, infine, di essere in grado di usare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Scopriamo ora quali università italiane erogano questa classe di laurea.

L-08 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-08 è a disposizione degli studenti sia nelle università statali, sia nelle università telematiche, di cui vi parleremo in seguito in maniera approfondita.

I curricula dei vari corsi di laurea della classe sono differenti tra loro, al fine di approfondire distinti ambiti applicativi, per formare professionisti specializzati in diversi settori. Vediamo alcune università tradizionali che erogano questo corso di laurea:

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Bologna

Politecnico di Torino

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Padova

All’interno delle Università Telematiche, il corso di laurea L-08 è presente nella facoltà di Ingegneria Informatica: andiamo ad approfondire meglio queste realtà nel prossimo paragrafo.

Ingegneria dell’Informazione nelle Università Telematiche

Le Università Telematiche che erogano il corso L-08 in Ingegneria dell’Informazione online sono eCampus, Unimarconi, Uninettuno, Unifortunato, Mercatorum e Unicusano.

eCampus è l’ateneo online che offre la scelta più vasta: eroga, infatti, ben quattro differenti corsi di laurea in Ingegneria dell’Informazione.

Unimarconi, invece, viene apprezzata per il modo in cui ha saputo coniugare la formazione tradizionale con quella innovativa attraverso il digitale.

Uninettuno riscuote successo tra gli studenti per la possibilità di studiare in un ambiente multiculturale e internazionale.

Unicusano, infine, è gradita dagli iscritti per la qualità del materiale didattico e dell’offerta formativa.

I titoli di studio rilasciati dagli atenei online hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle università tradizionali. Infatti, i corsi di laurea online sono riconosciuti dal MIUR. Inoltre, la qualità delle università telematiche è monitorata ogni anno dall’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Quindi le università statali e quelle telematiche presentano più somiglianze di quanto si creda, ad eccezione dei vantaggi offerti da quelle online, in cui le lezioni si svolgono da remoto in modo che gli studenti possano seguirle quando e dove desiderano. Oltre al fatto che il materiale didattico è disponibile in maniera gratuita sui portali degli atenei, quindi gli iscritti non devono sostenere costi aggiuntivi per acquistare libri universitari.

Ti stai chiedendo quali sono gli sbocchi lavorativi per i laureati della classe L-08? Scopriamoli insieme.

Ingegneria dell’Informazione: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati in Ingegneria dell’Informazione trovano impiego nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche, svolgendo attività di progettazione, produzione, gestione e organizzazione delle strutture tecnico-commerciali; si occupano anche di analisi del rischio e gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza.

I principali settori in cui operano sono:

area dell’ ingegneria dell’automazione : in imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche;

: in imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche; area dell’ ingegneria biomedica : presso industrie del settore biomedico e farmaceutico, presso aziende ospedaliere pubbliche e private;

: presso industrie del settore biomedico e farmaceutico, presso aziende ospedaliere pubbliche e private; area dell’ ingegneria elettronica : in imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici e optoelettronici, in industrie manifatturiere ed imprese di servizi che applicano tecnologie e infrastrutture elettroniche per la trasmissione e l’impiego di segnali in ambito dell’informazione;

: in imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici e optoelettronici, in industrie manifatturiere ed imprese di servizi che applicano tecnologie e infrastrutture elettroniche per la trasmissione e l’impiego di segnali in ambito dell’informazione; area dell’ ingegneria gestionale : in imprese manifatturiere, di servizi e pubblica amministrazione per l’approvvigionamento e la gestione dei materiali, per l’organizzazione aziendale e della produzione, per la logistica, il project management e il controllo di gestione;

: in imprese manifatturiere, di servizi e pubblica amministrazione per l’approvvigionamento e la gestione dei materiali, per l’organizzazione aziendale e della produzione, per la logistica, il project management e il controllo di gestione; area dell’ ingegneria informatica : in industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software e industrie per l’automazione e la robotica;

: in industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software e industrie per l’automazione e la robotica; area dell’ ingegneria delle telecomunicazioni : presso imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e il loro utilizzo in applicazioni telematiche;

: presso imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e il loro utilizzo in applicazioni telematiche; area dell’ingegneria della sicurezza e protezione dell’informazione: in sistemi di gestione e dei servizi per le grandi infrastrutture, per i cantieri e i luoghi di lavoro, per gli enti locali, per enti pubblici e privati.

L-08: cosa si può insegnare?

Se il tuo desiderio è quello di insegnare, allora una volta ottenuto il titolo di studio della Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione dovrai iscriverti alla Laurea Magistrale. Infatti, come tutte le lauree brevi, quella afferente alla classe di laurea L-08 non dà accesso diretto alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento.

Per proseguire sulla strada intrapresa con la Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione, potresti studiare in uno di questi corsi di Laurea Magistrale:

LM 18 – Informatica

LM 25 – Ingegneria dell’automazione

LM 29 – Ingegneria elettronica

LM 31 – Ingegneria gestionale

LM 32 – Ingegneria informatica

Una volta finiti gli studi e superati i concorsi, potrai insegnare Matematica, Fisica, Informatica e altre materie specifiche nelle scuole medie, nei licei e negli istituti tecnici e professionali.

Dopo aver letto questa guida ti è sorto qualche dubbio riguardo la classe di laurea L-08? Compila il form sottostante e verrai ricontattato da un nostro consulente esperto che risponderà a ogni tua domanda e ti aiuterà nelle pratiche di immatricolazione.