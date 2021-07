Europei 2021: le semifinali

Il campionato europeo 2020-2021 che vede le nazionali europee giocare dall’11 giugno sta volgendo al termine. Siamo, infatti, arrivati alla fase delle semifinali che decreteranno le due squadre che si giocheranno la finale per sollevare l’ambita coppa. Noi italiani siamo sicuramente di parte perché i nostri ragazzi, gli azzurri, sono arrivati a questa fase stringendo i denti e le unghie e alcuni, come Spinazzola, anche con qualche infortunio; vorremmo, quindi, vederli in finale, ma non possiamo fare pronostici solo aspettare. Volete sapere quando si giocheranno le semifinali? Rimanete con noi.

Europei 2021: quando si giocano le semifinali

Le squadre che sono arrivate alla fase delle semifinali sono Italia, Spagna, Inghilterra e Danimarca. Si tratta di 4 grandi squadre che hanno lottato duramente per arrivare fino a questo punto; la Danimarca, ad esempio, durante la prima partita ha visto cadere a terra uno dei suoi giocatori Ericksen e abbiamo tutti pregato per lui che si riprendesse e così, per fortuna, è stato. Ma tornando alle semifinali, vi annunciamo che Italia.Spagna si giocherà il 6 luglio, Inghilterra-Danimarca il 7 luglio.

Europei 2021: dove seguire le semifinali

Siamo tutti in trepidante attesa perché gli europei si stanno avvicinando alla fase finale. Le 4 squadre arrivate fino a questo punto, Italia, Spagna, Danimarca e Inghilterra, dovranno prima giocare le semifinali e chi tra loro vincerà si scontrerà fino all’ultimo colpo di tacco per sollevare la tanto ambita e desiderata coppa. Per poter seguire la partita e tifare i nostri beniamini di casa, sintonizzatevi su rai1 o su sky. E sempre forza azzurri!

