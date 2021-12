La Casa di Carta coreana, la serie: tutte le info

La Casa di carta è stata la serie televisiva Netflix che ha avuto più successo e ora ne arriverà sulla piattaforma di streaming un remake. Prendete le due serie di maggior successo di Netflix ovvero la serie spagnola La Casa di Carta e la serie coreana Squid Game e poi mischiate: sulla piattaforma di streaming arriverà presto un remake coreano dei celebri rapinatori. Il Professore e la sua banda stavolta vivranno una nuova avventura con nuovi volti nella penisola coreana. Per vedere il remake coreano de La Casa di Carta non bisognerà attendere molto. La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato che la nuova serie televisiva arriverà nel 2022. Leggi anche: Squid Game, nuova serie netflix: trama e cast

E' già stato annunciato anche il cast e la notizia che ha scosso tutti è stata che l'attore Park Hae-soo, che nella serie Squid Game ha interpretato Cho Sang-woo amico di infanzia del protagonista Seong Gi-hun, lo vedremo nei panni di Berlino nella nuova serie coreana ispirata a La Casa di Carta. Ma vediamo insieme gli altri attori e chi interpreteranno: Yoo Ji-tae è il Professore,

Jeon Jong-seo sarà Tokyo,

Lee Won-jong (Mosca),

Kim Ji-hun(Denver),

Jang Yoon-ju (Nairobi),

Lee Hyun-woo (Rio),

Kim Ji-hun (Helsinki),

Lee Kyu-ho (Oslo). Leggi anche: Squid Game: dalla serie al videogioco

La Casa di Carta coreana: la trama

Dopo l’annuncio di Netflix dell’arrivo del remake coreano de La Casa di Carta, è uscito qualche spoiler sulla trama che racconterà la serie: essendo una versione coreana de La Casa di Carta, possiamo intuire che sarà uguale alla versione spagnola ma ambientata in Corea. Si tratta quindi di una serie televisiva composta da 12 episodi e ambientata nella penisola coreana, dove vedremo in azione una versione asiatica del Professore che insieme a Berlino, Tokyo, Mosca, Denver, Nairobi, Rio, Helsinki e Oslo vestiranno ancora una volta le maschere per mettere a segno una rapina leggendaria.

