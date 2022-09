La laurea in Economia è molto importante al giorno d’oggi, visto che può aprire diverse porte per il futuro lavorativo. Gli esami di Economia danno agli studenti gli strumenti di cui hanno bisogno per capire i modelli passati, presenti e futuri ed applicarli alla società moderna.

Ricordiamo che secondo i dati del MIUR, la laurea in Economia e Discipline economiche è la laurea più conseguita nel nostro Paese: si parla di 22.204 laureati in Economia e gestione aziendale, 14.364 in Scienze economico-aziendali e 7.265 in Scienze economiche. Cifre notevoli che però, sono giustificate dal fatto che questo tipo di percorso di studi mette a disposizione tanti sbocchi lavorativi, di cui vi parleremo più avanti.

In questa guida vi parleremo così delle migliori facoltà di Economia in Italia, ricordandovi che questo corso di studio è sia di tipo triennale, sia di tipo magistrale ed è disponibile sia nelle università statali, sia nelle università telematiche riconosciute dal MIUR. Il primo ciclo, quello di laurea breve o di primo livello è rivolto ai neodiplomati, mentre quello magistrale o specialistico, che ha la durata di due anni è rivolto a chi ha già un diploma di laurea di primo livello.

Oltre ad illustrare le classi di laurea triennali e magistrali a disposizione, vi illustreremo la classifica migliori università italiane Economia con le proposte degli atenei frontali e degli atenei online. Senza dimenticare il piano di studio tipicamente usato per Economia con esami in comune per i diversi indirizzi e qualche consiglio per scegliere tra Economia aziendale o Economia e commercio. Ovviamente non può mancare un paragrafo conclusivo con gli sbocchi lavorativi di Economia. Se al termine della lettura avrete ancora dei dubbi sulle migliori università di Economia, potete compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti di AteneiOnline vi ricontatteranno il prima possibile.

Laurea in Economia: la classi triennali e magistrali

L’università di Economia, come già detto, ha sia corsi di laurea triennale, sia corsi di laurea magistrale. Ricordiamo che i corsi della stessa classe di laurea hanno identico valore legale e per quanto riguarda la laurea triennale di Economia si fa riferimento a due classi di laurea:

Entrambi i percorsi permettono l’acquisizione di competenze multidisciplinari di base in area economica, aziendale, giuridica, matematica e statistica. Il piano di studi di Economia in questo caso è comune fino al secondo anno, poi al terzo si specializza in formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche per la classe di laurea L-18, in una adeguata conoscenza delle discipline economiche, degli strumenti matematico-statistici, nonché dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico per quanto riguarda la classe di laurea L-33.

Per quanto riguarda, invece, la laurea magistrale nella facoltà di Economia si può fare riferimento alle seguenti classi di laurea:

Il primo corso LM-56 dà una conoscenza approfondita dei temi economici ed una ottima padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico. Il secondo corso LM-77 permette di approfondire la conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico con un approccio trasversale alle aree di studio.

Università di Economia: i migliori atenei statali

La facoltà di Economia è presente in quasi tutte le università italiane, spesso però per accedervi è necessario sostenere un test di ammissione. In realtà la facoltà di Economia non fa parte di quelle che per legge sono considerate a numero chiuso, tuttavia numerosi atenei propongono una verifica tra una prova cartacea (CISIA) e una prova online (TOLC-E) come test di ingresso di Economia. Questo non accade nelle università telematiche in cui il numero è aperto e le iscrizioni sono possibili in qualsiasi periodo dell’anno.

Ma qual è la migliore università di Economia in Italia? In realtà non ce n’è una in assoluto, quindi è meglio parlare delle migliori università di Economia in base alle esigenze di ogni singolo studente. Ad aiutare i ragazzi nella decisione ci pensa la classifica Censis che analizza le lauree triennali delle università frontali in base a due parametri fondamentali, ossia la progressione della carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

Le migliori lauree triennali e magistrali di Economia in Italia si trovano tutte nell’area Centro-Nord del Paese, infatti per il quinto anno consecutivo a primeggiare c’è l’Università degli Studi di Bologna. L’Alma Mater di Bologna ha 110 punti in totale e perciò il massimo in entrambi i parametri; a seguire troviamo l’Università degli Studi di Milano che scala la classifica con 105 punti complessivi e l’Università degli Studi di Padova che rimane stabile rispetto allo scorso anno con un punteggio di 102,5 punti. Ecco la top 10 delle migliori università di Economia in Italia per quanto riguarda gli atenei statali:

Facoltà di Economia Bologna Facoltà di Economia Milano Facoltà di Economia Padova Facoltà di Economia Venezia Ca’ Foscari Facoltà di Economia Trento Facoltà di Economia Modena e Reggio Emilia Facoltà di Economia Trieste Facoltà di Economia Perugia Facoltà di Economia Siena Facoltà di Economia Cassino

Facoltà di Economia nelle Università Telematiche

Oltre alle università tradizionali, è possibile studiare Economia anche nelle università telematiche. Rispetto agli atenei classici non c’è alcun esame ostativo per immatricolarsi. La laurea a distanza in Economia dà modo di lavorare nel settore aziendale, in quello bancario o finanziario oppure esercitare la libera professione e allo stesso tempo studiare. Se volete avere il tempo di lavorare, badare alla famiglia o investire in progetti diversi, l’università telematica è la soluzione migliore per conciliare tutti questi impegni con lo studio. La didattica in modalità e-learning, infatti, dà modo di seguire le lezioni in qualsiasi momento, sia di giorno sia di notte, con la possibilità di chiedere aiuto anche a docenti e tutor.

Il titolo di studio che le Università Online Riconosciute dal MIUR rilasciano è equipollente a quello delle università statali. Sono 9 gli atenei online che attualmente mettono a disposizione corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale in Economia: UniNettuno, eCampus, Unitelma Sapienza, San Raffaele, Unicusano, UniPegaso, Universitas Mercatorum, Giustino Fortunato e IUL. Scopriamo allora insieme i rispettivi corsi in ogni università appena citata:

Se avete altre domande sui corsi di laurea in Economia online potete compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti di AteneiOnline vi daranno tutte le informazioni di cui avete bisogno!

Facoltà di Economia: materie ed esami

Ora non resta che parlare del piano di studi di Economia con le materie e gli esami a disposizione. Ricordiamo che ci sono tre diverse sezioni: discipline di base, discipline caratterizzanti e materie complementari. Gli insegnamenti di base sono quelli in comune nelle diverse classi di laurea, mentre gli altri sono diversi in base al corso scelto.

Per esempio il piano di studi di Economia aziendale sarà sicuramente differente al piano di studi di Economia e commercio. A proposito, ma voi sapete qual è la differenza tra questi due corsi di studio? Prima di parlare nel dettagli delle materie previste in ogni singolo corso, vi spieghiamo proprio le similitudini e le differenze di queste due realtà.

Economia aziendale o economia e commercio: che differenza c’è?

Economia aziendale ed Economia e commercio fanno entrambi parte della facoltà di Economia, non a caso gli esami del primo anno sono gli stessi e anche quelli degli anni successivi spesso sono in comune nelle discipline economiche, aziendali, statistico-matematiche e giuridiche. Entrambi danno possibilità di sbocchi lavorativi nella contabilità, organizzazione aziendale, gestione delle risorse, consulenza finanziaria e marketing. Ma allora quali sono le differenze?

La laurea in Economia aziendale, come suggerisce il nome stesso, ha il suo focus sulle aziende, sui processi di produzione e consumo, sulle fasi del processo di gestione aziendale. Gli esami di Economia aziendale, quindi, si basano su Organizzazione aziendale, Finanza aziendale, Marketing e Gestione delle imprese. La laurea in Economia e commercio invece ha il suo focus nelle discipline giuridiche ed economiche con esami di Economia e commercio che fanno riferimento alla Micro e Macroeconomia, al Diritto, all’Analisi economica, alla Matematica generale, alla Ragioneria e alla Contabilità aziendale. Ora vediamo insieme i rispettivi piani di studi!

Piano di studio economia e commercio: materie ed esami

La laurea in Economia e commercio ha un piano di studi che prevede lo studio dell’organizzazione e dell’utilizzo delle risorse a disposizione di una comunità per soddisfare bisogni singoli o collettivi. In particolare le materie di Economia e commercio analizzano come gestire una realtà aziendale, sotto tutti punti di vista. Quindi alla facoltà di Economia e commercio cosa si studia? Le principali aree tematiche principali delle classi di laurea triennale L-33 e magistrale LM-77 sono Economia, Matematica e Diritto.

Nello specifico le materie di Economia e commercio più frequenti sono:

Economia aziendale

Economia politica

Ragioneria

Matematica Finanziaria

Statistica

Metodi matematici

Diritto pubblico e privato

Diritto tributario

Diritto internazionale

Inoltre, per completare al meglio il piano di studi di Economia e commercio, troviamo altri esami come Informatica e Lingue straniere, fondamentali per trovare al più presto opportunità di lavoro post lauream, come vi illustreremo più avanti.

Piano di studio economia aziendale: materie ed esami

Invece qual è il piano di studi di Economia aziendale? Le materie di Economia aziendale, come già accennato in precedenza, danno agli studi il modo di acquisire nuove conoscenze e approfondire reali competenze nelle aree di riferimento economiche, aziendali, giuridiche e quantitative, senza dimenticare una grande padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato.

Tra le materie di Economia aziendale triennale (che fa riferimento alla classe di laurea L-18) troviamo:

Economia degli intermediari finanziari

Politica economica

Diritto del lavoro

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Metodi per la valutazione finanziaria

Ragioneria Generale e Applicata

Economia degli intermediari finanziari

Tra gli esami di Economia aziendale magistrale (che fa riferimento alla classe di laurea LM-56) troviamo:

Tecnologia dei cicli produttivi

Statistica economica

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda

Geografia economico-politica

Storia del pensiero economico

Diritto commerciale – corso progredito

Economia internazionale

Marketing

Cosa fare dopo la laurea in economia? Gli sbocchi lavorativi

Quali sono gli sbocchi lavorativi di Economia? Lavorare con la laurea in Economia sembra facile, visto che ci sono tantissime opportunità di sbocchi professionali. Alcuni trovano occupazione in banca, presso le assicurazioni o gli istituti di recupero crediti, altri decidono di spostarsi sull’area marketing e cercano lavoro in grandi multinazionali o in aziende private di medie dimensioni. Senza dimenticare che tra gli sbocchi di Economia magistrale troviamo anche l’accesso ai concorsi pubblici. Inoltre, dopo il periodo di praticantato obbligatorio e l’esame di abilitazione, si può diventare Consulente del lavoro.

Cosa fare quindi dopo la laurea triennale in Economia? Ecco gli sbocchi lavorativi più gettonati:

Agenti assicurativi

Amministratori di stabili e condomini

Consulenti del lavoro

Consulenti finanziari

Contabili

Controller

Impiegati alla tesoreria

Revisori legali

Tecnici del marketing

Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Nel dettaglio la laurea triennale in economia online dà sbocchi occupazioni nelle aree aziendale del marketing, dell’amministrazione, della contabilità, della pianificazione e del controllo di gestione. Inoltre grazie al superamento dell’Esame di Stato ci si può iscrivere all’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione B

Ecco gli sbocchi lavorativi più gettonati per la laurea magistrale in Economia:

Analista della concorrenza

Broker Finanziario

Commercialista

Docente di materie economiche

Found Raiser

Internal Auditor

Marketing Manager

Revisore dei conti

Sportellista bancario

Con la laurea magistrale, infine, gli sbocchi lavorativi sono di maggiore responsabilità. Oltre alle professioni sopra citate ci si può specializzare con un master e professionalizzarsi nel marketing digitale o in altre discipline come la finanza o l’advertising. In questo caso è possibile diventare Dottore Commercialista, perciò iscriversi all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sezione A. C’è sempre bisogno di un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un Dottore commercialista o di un Esperto contabile iscritto all’Albo da almeno cinque anni e successivamente il superamento dell’Esame di Stato.

Se avete ancora dei dubbi sugli sbocchi lavorativi della laurea in Economia o in generale sulla scelta della migliore università telematica di Economia, il nostro consiglio è quello di compilare il form che trovate qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi ricontatteranno il prima possibile per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno!